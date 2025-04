Gianna Nannini e Brunori Sas al Pistoia Blues Festival: ecco la 44esima edizione

Firenze, 30 aprile 2025 - Longevità. E' la prima parola che viene in mente pensando ad una delle manifestazioni musicali più antiche d'Europa: era il 1980 quando l'Associazione "Isola del Tonal" presieduta da Raffaele Barki individuò nel suggestivo scenario medievale di Piazza Duomo a Pistoia il setting ideale per ospitare i concerti di personalità come Pino Daniele e Roberto Ciotti, B.B. King e Dizzy Gillespie. Nel 1985 la direzione artistica passò nelle mani di Giovanni Tafuro, ma il Pistoia Blues Festival ha continuato ad essere un passaggio obbligato per una lista interminabile di star: un elenco infinito che comprende Bob Dylan, Lou Reed, Joe Cocker, David Bowie, Carlos Santana, Robert Plant, Ry Cooder, Elton John, Deep Purple, Jethro Tull, The Doors, ma anche tantissimi italiani, da Edoardo Bennato a Zucchero, da Franco Battiato ai Bastille.

La quarantaquattresima edizione - in programma dal 27 giugno al 15 luglio - è un mix dosato sapientemente tra blues rock e storytelling d'autore, vocazione internazionale e protagonisti della scena italiana, integrati da uno sguardo aperto verso il pubblico più giovane e i nuovi talenti: si comincia con un omaggio alle donne, perché la maggior interprete del blues contemporaneo al femminile, Beth Hart, si esibirà per la prima volta a Piazza Duomo in occasione dell'unica data estiva del tour di promozione dell'undicesimo album "You still got me", pubblicato lo scorso ottobre. Venerdì 4 luglio un altro King torna sul palco del Pistoia Blues: si chiama Marcus, è nato a Greenville, e dopo la nomination ai Grammy per il debutto da solista con "El Dorado", ha dato alla luce un'altra eclettica sinfonia di soul intitolata "Mood Swings" e prodotta dal mitico Rick Rubin.

A distanza di pochi mesi dal podio nella 75esima edizione del Festival di Sanremo, sabato 5 è atteso il gradito ritorno di Brunori Sas, presente nell'ambito della sezione "Storytellers" dedicata al grande cantautorato italiano: il suo tour, "L'albero delle noci", prende il nome dall'ultimo disco di inediti, che sarà presentato al pubblico con una composita formazione musicale diretta dal maestro Riccardo Sinigallia.

Un'altra serata da sold out è quella di mercoledì 9, quando Francesco Gabbani racconta la propria crescita intima e personale attraverso i brani del suo sesto album "Dalla tua parte" (Bmg); blues e classic rock torneranno invece protagonisti giovedì 10 in un appuntamento unico, che vedrà sul palco l'icona della chitarra elettrica Paul Gilbert, il southern rock venato di country e hard rock dei Blackberry Smoke, e gli italiani Black Banjo e Roommates.

Ad un anno dalla scomparsa, il festival rende omaggio sabato 12 al pistoiese Nick Becattini con "Un blues per Nick": cinque formazioni - T.N.T Blues Band, Tennessee Rose Blues Band, Mud Machine, The Nickettes di Umberto Porcaro, e Nick Becattini Legacy, il progetto voluto dalla famiglia per mantenere viva la sua eredità - si alterneranno su un set vibrante di emozioni e radici, passione e talento, groove e tradizione, nel segno di un uomo che ha saputo portare il blues italiano nel mondo.

Impegnata nel tour europeo "Sei nell'anima - Festival European Leg 2025", Gianna Nannini fa tappa a Pistoia domenica 13, nell'ambito di una nuova avventura a 360 gradi che comprende anche l'album "Sei nell'anima" (Columbia Records/Sony Music Italy) e il film omonimo su Netflix ispirato all'autobiografia del 2016 "Cazzi miei". La rassegna si conclude in bellezza martedì 15, quando - dopo l'apertura dei "The Amazons", nuova promessa del rock britannico - arriveranno i Queens of The Stone Age per uno dei due concerti italiani in programma dopo la partecipazione da headliner agli I-Days di Milano 2024.