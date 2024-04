Enrico e Benedetta: la reunion di Matrimonio a Prima Vista non porta alla riconciliazione

Pistoia, 11 aprile 2024 – La reunion non porta a una riconciliazione. In tanti in Toscana stanno seguendo Matrimonio a Prima Vista, il docu reality di Real Time che racconta la vita di coppie che accettano di sposarsi al buio, conoscendo il partner soltanto all’altare. Un programma arrivato alla nona edizione che proprio quest’anno vede anche una coppia toscana, Enrico Bonechi e Benedetta Campigli.

Nella penultima puntata, i due come le altre due coppie hanno partecipato a un momento che in ogni stagione è sempre di svolta: la reunion con gli altri concorrenti, che si svolge di solito in un resort e che in questa edizione ha avuto luogo in Val d’Aosta. E’ un weekend nel quale le tre coppie del programma si confrontano, capendo in questo modo in che direzione va ogni rispettiva relazione.

Enrico e Benedetta arrivavano da giorni molto tribolati. Dopo le liti durante il viaggio di nozze avevano deciso di non andare a convivere: era la prima volta che accadeva per una coppia. Così come è stato inedito che i tre esperti che avevano formato le coppie, dopo l’ennesima prova di incompatibilità e, a loro dire, di mancanza di volontà nel provare a ricongiungersi da parte di Enrico e Benedetta abbiano di fatto alzato bandiera bianca, lasciando in parole povere la coppia al suo destino.

I due hanno comunque voluto partecipare alla reunion. Il clima nella coppia è stato disteso. Forse però solo in apparenza. “Enrico è divertente in determinate situazioni, ma è finita lì”, dice Benedetta. I ragazzi parlano tra di loro: “Ho sempre detto di essere una persona chiusa, per i miei limiti mi sono aperto molto – dice Enrico – Da dopo il matrimonio è nata un’indisponenza sua nei miei confronti”.

Enrico cita l’episodio del Carnevale di Fuerteventura, dove i due, durante il viaggio di nozze, hanno litigato. “Io sono molto corretto – prosegue Enrico – Se ho una pecca la dico. Quando siamo tornati a casa io volevo fare la convivenza, ma lei ha detto di no. L’ho vista due volte e basta. E’ una persona che a carte scoperte non vuole neanche giocare”.

“Continuavamo a litigare, non siamo riusciti a spiegarci e a capirci – dice Benedetta alle ragazze – Ognuno di noi ha dei limiti ma non tutti sono fatti per essere superati, bisogna essere in due, serve una persona che capisca i limiti dell’altro”.

I giorni insieme alle altre coppie non sono però risolutivi e non sbloccano la situazione. Con l’ultima puntata alle viste, ovvero il momento in cui le coppie dovranno dire se rimarranno insieme o no, Enrico e Benedetta non sembrano destinati a proseguire la loro vita insieme.