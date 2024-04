Due strade che non si sono mai incontrate: Matrimonio a Prima Vista, Enrico e Benedetta si lasciano

Firenze, 18 aprile 2024 – La coppia toscana di Matrimonio a Prima Vista non proseguirà il matrimonio, restituendo le fedi agli esperti e dividendosi. In realtà, Enrico Bonechi e Benedetta Campigli non si sono mai davvero trovati nel programma che fa sposare due sconosciuti, che da quel momento iniziano una vita insieme.

Le loro strade sono sembrate divergenti fin da subito, senza mai incontrarsi. Lui 43 anni di Pistoia, lei 34 anni di Lamporecchio, erano stati scelti dagli esperti, con anche, dalla loro, la breve distanza tra le loro rispettive città.

In realtà le differenze caratteriali sono emerse fin da subito. Le liti durante il viaggio di nozze a Fuerteventura hanno avuto ripercussioni una volta che i due sono tornati a casa. Hanno deciso infatti, ed è la prima volta nel programma, di non provare neanche la convivenza, che invece è un momento importante del programma.

Da qui le cose sono andate sempre peggio. Anche gli esperti hanno a un certo punto si sono in qualche modo arresi, cosa ugualmente inusuale per il programma. Nada Loffredi, sessuologa, il sociologo Mario Abis e l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto hanno cercato dove possibile di sistemare la situazione senza riuscirci.

Con queste premesse, la puntata finale, quella nella quale le coppie decidono se proseguire la loro storia dopo i primi tre mesi, è andata come il pubblico pensava che andasse. Il colloquio finale ha ulteriormente inasprito i due, che hanno alzato un muro difficile da valicare.