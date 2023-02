Chiara Francini a Sanremo 2023, il suo monologo: “Racconto me stessa”

Sanremo, 10 febbraio 2023 – E’ la serata di Chiara Francini al Festival di Sanremo. L’attrice di Campi Bisenzio porta la Toscana nella grande kermesse canora e affiancherà Amadeus durante la serata. Un bel traguardo per la carriera di Chiara Francini, conosciutissima come attrice per tanti film, tra cui l’ultimo “Tre sorelle” di Enrico Vanzina nel 2022.

Chiara Francini, l’emozione della prima volta sul palco

C’è grande attesa in Toscana fin da quando, ormai settimane fa, Amadeus annunciò Chiara Francini come co conduttrice per una delle serate (le altre serate hanno visto co conduttrici la pallavolista Paola Egonu, la giornalista Francesca Fagnani e l’influencer Chiara Ferragni).

Chiara Francini si racconta

Insomma, in un Festival che ha considerato poco la Toscana (non ci sono concorrenti toscani quest’anno al Festival, la riscossa arriva appunto con Chiara Francini. Come da tradizione ogni co conduttrice porta sul palco un suo monologo.

Chiara Francini a Sanremo

"Cercherò innanzitutto di divertirmi e di portare tutta la Chiara che ho – dice Chiara Francini nella conferenza stampa pre-serata a Sanremo – Sono molto felice, molto riconoscente ad Amadeus di essere qui. Mi sento fortunata. L'argomento sarà un qualcosa che riguarda strettamente il mio percorso umano. È un monologo che ho scritto con grande verità e cercherò di portare tutte quelle che sono le mie sfaccettature. Ci saranno dei momenti ironici e delle altre tinte di questo arcobaleno".

L'attrice assicura di aver scritto un testo che racconterà quello in cui crede e che contiene "dei messaggi che riguardano profondamente il mio essere donna, la mia storia personale e umana". Gioia grande anche per Amadeus: "Sono felicissimo della presenza di Chiara, è un'attrice bravissima ed è ironica e simpatica. Ci siamo conosciuti a I soliti ignoti, è venuta ospite più volte. È stata sempre molto disponibile e solare. Sono quelle cose che scattano e la ringrazio per aver accettato".

Una serata importante tradizionalmente quella di venerdì per il Festival perché dedicata alle cover. Ogni cantante in gara porta con sé un artista con il quale duetterà in un grande successo del passato. Una formula che piace molto al pubblico.