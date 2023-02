Bnkr44 a Sanremo 2023, chi è la band in duetto con Sethu (e cosa significa il loro nome)

Firenze, 10 febbraio 2023 – La gara sanremese tra i big si prende una ‘pausa’. La 73esima edizione del Festival di Sanremo è giunta infatti a una delle sue serate musicali più attese, nella quale saranno protagoniste le cover cantate dai big in gara che saranno affiancati da altri artisti. A calcare il palcoscenico dell'Ariston saranno tante star della musica, ma ci sarà anche qualche novità, e tra queste i Bnkr44, un giovane ed emergente collettivo toscano che ha fatto molto parlare di sé nell'ultimo anno e ha conquistato molto pubblico.

Bnkr44

Da Empoli sono pronti a conquistare Sanremo nella serata dedicata ai duetti. È stato Sethu a chiamarli e a volerli accanto a sé per interpretare la cover "Charlie fa surf" dei Baustelle. Il collettivo Bnkr44 è formato da sette componenti in tutto, sei artisti e un manager. Fares è la voce, Erin è voce e produzione, Jxn si occupa delle produzioni, Caph è voce e chitarra, Faster e Piccolo entrambi voce e Ghera che è il manager. Sono tutti giovanissimi, classe 2000 e 2001. Il 2019 è l’anno in cui hanno iniziato a muovere ufficialmente i primi passi nel mondo discografico. Il progetto è nato a Villanova, frazione che si trova tra Empoli e Firenze, dalla collaborazione di sette ragazzi di Empoli e Cerreto Guidi. Tutto è partito da uno scantinato: Bnkr altro non è che il ‘Bunker’, il posto cioè dove si sono ritrovati per iniziare a provare e suonare insieme.

Il 2020 è stato l’anno della svolta, con la pubblicazione di "44.Deluxe" con l’etichetta Bomba Dischi. Una raccolta di tracce già precedentemente uscite sulla piattaforma SoundCloud, che vede anche un featuring con Lil Kvneki degli Psicologi. Il loro primo contratto è arrivato con l’etichetta già nota per aver lanciato artisti quali Ariete, Calcutta, Giorgio Poi e Franco126. L'anno dopo eccoli pubblicare il loro primo album "Farsi male a noi va bene", in tre blocchi sotto forma di EP, che vede anche una collaborazione con Ariete per la canzone "Tutte le sere". Nel 2022 pubblicano "Farsi male a noi va bene 2.0", riedizione del disco precedente che però presenta un bonus di cinque tracce, compresa quella di "Giorni vuoti" con Tredici Pietro. Sempre l’anno scorso sono stati ospiti di altri album di rilievo, come quello di Sick Luke col brano "Domani ti chiamo" e quello di Night Skinny con "Diavolo", insieme a Ghali, Rkomi e Tedua.

Dalla sala di registrazione ai concerti live il passo è breve, ed eccoli sui palcoscenici di tutta Italia, col pubblico che inizia a conoscerli e ad apprezzarli sempre di più. Il loro primo tour musicale è partito a maggio del 2022 e appena un mese dopo, a giugno, hanno anche partecipato al Wom Festival a Lucca. Il 2023 è iniziato sotto i migliori auspici, visto che a gennaio hanno pubblicato il loro nuovo singolo intitolato “Per non sentire la noia”, e che ora sbarcano al Festival di Sanremo nella serata delle cover.