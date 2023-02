Da un seminterrato a Sanremo: chi sono i toscani Bnkr44

Empoli, 7 febbraio 2023 - Segni particolari: empolesi. E talentuosissimi. Sono pronti a calcare il palcoscenico più ambito dai cantanti italiani i "Bnkr44". Il nome dà forma al progetto nato nel 2019 a Villanova dalla collaborazione di 7 ragazzi di Empoli e Cerreto Guidi. E da qui sono pronti a conquistare Sanremo nella serata dedicata ai duetti, venerdì, sostenendo il rapper Sethu, in gara con il brano "Cause Perse". Il nome della band racconta una storia, quella del seminterrato di Villanova, dove il collettivo under 25 ha iniziato a muovere i primi passi. Un bunker, appunto, che oggi è diventato un vero e proprio studio di registrazione. Dietro a una sigla un po’ difficile da pronunciare ci sono Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo e Ghera.Tra i protagonisti assoluti della scena pop, indie e hip hop italiane Andrea Locci, Pietro Serafini, Dario Lombardi, Duccio Caponi, Marco Vittiglio, Jacopo Adamo e Gherardo Stagi non cantano e suonano tutti insieme ma si alternano sulle tracce: c’è chi scrive, chi canta, chi registra, chi suona, chi disegna. E sempre tra loro, chi ricopre il ruolo di "manager". Anime diverse ma complementari, un mix esplosivo che piace ai giovanissimi. «E’ stato un caos fortuito dare...