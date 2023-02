"Sanremo che passione", da Narciso Parigi a Gabbani: storia dei toscani al festival

Un particolare della copertina

Firenze, 6 febbraio 2023 - Il Festival di Sanremo scalda i motori (si terrà dal 7 all'11 febbraio) e arriva in libreria un libro che ne racconta il passato, tra aneddoti e curiosità, concentrandosi sui cantanti toscani. Si tratta di Sanremo, che passione! I cantanti toscani al festival della musica leggera italiana, Felici Editore.

Il curatore del volume, Paolo Mugnai, ha riunito tanti giornalisti del settore per raccontare in modo inedito personaggi ai quali siamo tutti affezionati, nel ricordo di una canzone che ci riporta indietro nel tempo. Dedicato alla memoria di Chiara Baglioni e Michele Manzotti, il libro inizia con i capitoli di Sandro Bugialli, dedicato a un aneddoto dietro le quinte del Festival vinto dai Pooh, e di Enrico Salvadori, su Giancarlo Bigazzi, l’artigiano della canzone che non voleva essere chiamato maestro. Prosegue poi con la prima sezione, I Vincitori. Da Nada, una punk nell’anima come scrive l’autrice Dianora Tinti, agli Homo Sapiens intervistati da Elisangelica Ceccarelli; Toto Cutugno, il nostro "Italiano Vero" secondo Riccardo Jannello e Riccardo Fogli raccontato da Enrico Salvadori; la sensibilità di Aleandro Baldi descritta da Nadia Fondelli e la profondità di Marco Masini trattata da Ilaria Guidantoni, fino all’intervista di Michela Lanza a Francesco Gabbani vittorioso a sorpresa nel Sanremo 2017.

Dopo i vincitori, si passa ai Piazzati. Ecco Katyna Ranieri nel capitolo di Fabrizio Borghini, Don Backy intervistato da Giancarlo Passarella, Pupo ripercorre tutti i suoi Sanremo con Andrea Spinelli, Donatella Milani si racconta a Barbara Berti, Paolo Vallesi secondo Federico Pieri, infine Irene Grandi parla dei suoi Festival con Paolo Mugnai.

Perché Sanremo è Sanremo ed ecco allora la sezione I Successi Pop. Tre interviste in altrettanti capitoli: Riccardo Azzurri di Norma Judith Pagiotti, Alessandro Canino di Giancarlo Passarella e Stefano Sani di Nadia Fondelli.

Sanremo non finisce qui, recita l’ultima sezione, in cui rientrano il Maestro Andrea Bocelli di Sara Morandi; Piero Pelù e tanti altri in Sanremo Rock’n Roll Circus di Bruno Casini; Gianna Nannini superospite e vincitrice come autrice di “Colpo di fulmine” nel 2008, raccontata da Francesca Cecconi; Riccardo Del Turco, Luglio ma non solo, nel capitolo di Daniele Sgherri; Narciso Parigi ovvero la voce di Firenze nel mondo, ne scrive Roberto Davide Papini; i pratesi a Sanremo, Benigni e Nuti su tutti, nel pezzo di Federico Berti; si chiude col jazz, Piero Umiliani e Giovanni Tommaso descritti da Enzo Boddi.