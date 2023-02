Paolo Vallesi, chi è il cantautore fiorentino in duetto con I Cugini di Campagna a Sanremo 2023

Firenze, 10 febbraio 2023 – Non solo Chiara Francini a rappresentare Firenze e la Toscana sul palco dell’Ariston. Oggi, in occasione della serata delle cover al Festival di Sanremo 2023, c’è anche Paolo Vallesi. Il cantautore fiorentino canta in duetto con I Cugini di Campagna e torna sul palco con uno dei suoi più grandi successi, il brano ”La forza della vita”, che presentò nel 1992. Immancabile poi la cover “Anima Mia”. Ma vediamo dunque nel dettaglio chi è Paolo Vallesi, il cantautore fiorentino al fianco de I Cugini di Campagna al Festival di Sanremo 2023.

Paolo Vallesi

Nato a Firenze il 18 maggio 1964 Paolo Vallesi inizia a suonare pianoforte fin da piccolo. La musica è il suo mondo e comincia da giovane a lavorare nel mondo della discografia come arrangiatore, spostandosi tra Firenze e Modena.

Nel 1989 partecipa alla trasmissione televisiva Gran Premio con Pippo Baudo e al Festival di Castrocaro, dove conosce il produttore Dado Parisini, che nel 1990 gli permette di pubblicare il suo primo singolo Ritornare a vivere/Sta diventando una donna.

Nel 1991 Paolo Vallesi vince il Festival di Sanremo, categoria “Giovani”, con il brano Le persone inutili. Ottiene un enorme successo, tanto che quell'anno pubblica il suo primo album intitolato Paolo Vallesi: sono 200.000 le copie vendute e il cantautore fiorentino ottiene un disco d’oro.

L'anno successivo, nel 1992, Paolo Vallesi ritorna al Festival di Sanremo, non più però nella sezione “Giovani". Si classifica in terza posizione con la canzone La forza della vita. Un successo ancor più grande dei precedenti, a tal punto che il brano arriva in prima posizione dei singoli più venduti in Italia. La canzone, a quota 500.000 copie vendute, gli permette di vincere un disco di platino dopo il disco d’oro dell'anno precedente.

È stato lo stesso Paolo Vallesi a raccontare in un’intervista a La Nazione com’è nata la collaborazione con I Cugini di Campagna: "Inaspettatamente – ha raccontato il cantautore fiorentino alla giornalista Barbara Berti – ma le cose più belle nascono così. Quando hanno saputo della loro partecipazione al festival mi hanno chiamato e mi hanno proposto di accompagnarli per la serata delle cover. Non avevamo mai lavorato prima insieme, ma ho scoperto che sono simpaticissimi e bravissimi, per me sarà un grande piacere".