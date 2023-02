Chiara Francini: il look a Sanremo, cuori protagonisti

Chiara Francini alla conferenza stampa del Festival di Sanremo

Sanremo, 10 febbraio 2023 – Cappello romantico, a tesa molto larga, occhiali a cuore, ciondolo a cuore. Proprio i cuori sono protagonisti nel look di Chiara Francini alla conferenza stampa della mattina di venerdì 10 febbraio all Ariston.

Un incontro con i giornalisti che prelude alla sua serata, quella in cui è lei a fare da co conduttrice insieme a Amadeus dopo Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Ferragni. Grande emozione per Chiara Francini, che appunto sceglie un look spiritoso e audace, che racconta in pieno il suo personaggio.

Il tailleur bianco è colorato da tanti piccoli cuori rossi e neri. Anche gli occhiali da sole sono a cuore: la montatura è rossa, le lenti nere. Anche il ciondolo che l’attrice porta al collo è un cuore. Un messaggio d’amore insomma per i look di Chiara Francini. Completato da stivali neri e da una borsetta, nera sulla quale immancabile c’è un cuore rosso.

Una grande emozione per Chiara Francini questo Sanremo 2023. Essere una delle co conduttrici, poter esibirsi in un monologo molto atteso è un grande momento per la carriera dell'attrice.