Chi è Chiara Francini, l’attrice fiorentina co-conduttrice a Sanremo 2023

Firenze, 10 febbraio 2023 – La protagonista di stasera è lei: Chiara Francini. L'attrice fiorentina, 43 anni, cresciuta a Campi Bisenzio, è la co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2023 al fianco di Amadeus. Un grande traguardo per lei, per il mondo del cinema fiorentino e per la Toscana tutta. Ma vediamo un po’ più nel dettaglio chi è Chiara Francini, la sua biografia, che film e serie tv ha fatto, e su cosa verte il suo monologo.

Chiara Francini, 43 anni, co-conduttrice a Sanremo 2023 (Foto Ansa)

Nata a Firenze il 20 dicembre 1979, ma cresciuta a Campi Bisenzio, Chiara Francini è un’attrice, conduttrice televisiva e anche scrittrice. Laureata in Lettere all’Università di Firenze (voto 110 e lode), la carriera della giovane attrice nel mondo dello spettacolo inizia al teatro della Limonaia, di Sesto Fiorentino. Poi si sposta a Roma, dove debutta in televisione nei programmi Blablabla e Stracult. Nel 2010, dopo qualche film e mini-serie, diventa una delle protagoniste del film Maschi contro femmine e l’anno dopo di Femmine contro maschi dove recita nei panni di “Marta”. Nel 2013 è la protagonista del film Ti sposo ma non troppo, di Gabriele Pignotta.

Chiara Francini non è solo attrice però. È infatti anche una scrittrice. Nel 2017 esce il suo primo romanzo Non parlare con la bocca piena. Un best seller, con otto edizioni e 45mila copie vendute. L’anno successivo esce il suo secondo romanzo, Mia madre non lo deve sapere, sempre per Rizzoli.

Tra i film in cui Chiara Francini ha recitato si ricordano: Miracolo a Sant’Anna, regia di Spike Lee, del 2008. Ottimi risultati per Buona giornata, la pellicola del 2012 di Carlo Vanzina. Tra le serie tv Chiara Francini recita anche in Camera Café, Don Matteo e Romanzo criminale. Ma anche in, tra i più recenti, Matrimoni e altre follie, Non dirlo al mio capo e Purché finisca bene. Si ricorda anche il suo ruolo di giudice in Drage Race Italia, 2021.

Nella conferenza stampa di stamani, Chiara Francini ha anticipato il suo monologo nella quarta serata del Festival di Sanremo 2023: “Cercherò innanzitutto di divertirmi e di portare tutta la Chiara che ho. Sono molto felice, molto riconoscente ad Amadeus di essere qui. Mi sento fortunata. L’argomento sarà qualcosa che riguarda strettamente il mio percorso umano. È un monologo che ho scritto con grande varietà e cercherò di portare tutte quelle che sono le mie sfaccettature. Ci saranno dei momenti ironici e delle altre tinte di questo arcobaleno”. L'attrice assicura quindi che il suo monologo conterrà “dei messaggi che riguardano profondamente il mio essere donna, la mia storia personale e umana”.