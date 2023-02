Baustelle con i Coma Cose a Sanremo 2023, ecco il significato del loro nome

Baustelle

Firenze, 10 febbraio 2023 – Da Montepulciano all’Ariston. I Baustelle, gruppo toscano molto amato, salgono sul palco del Festival di Sanremo 2023 nella serata delle cover al fianco dei Coma_Cose. Cantano “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri. Un momento molto speciale per la band toscana, che si prepara per il prossimo tour del 2023 (già tutto esaurito). I Baustelle sono doppiamente presenti sul palco dell’Ariston, perché Sethu con Bnkr44 canteranno “Charlie fa surf”, uno dei successi che ha fatto conoscere i Baustelle al grande pubblico.

I Basutelle sono un gruppo toscano indie rock nato nel 1996 a Montepulciano (Siena). Il gruppo è composto da Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini. A inizio gennaio è uscito il loro nuovo singolo “Contro il mondo”.

Baustelle è un termine tedesco che significa “cantiere”, “lavori in corso”. È stato lo stesso Francesco Bianconi a spiegare la scelta di questo nome per la band: il termine "baustelle” infatti contiene la parola “stelle”, ironica onomatopea di “bau” ed “elle”, che in francese significa “lei".

“Per noi suonare con i Baustelle è un sogno che si avvera - commentano Lama e California, i Coma_Cose - Ci siamo detti: 'proviamoci!' e poco dopo eravamo in studio tutti insieme tra chiacchiere e strumenti. La cosa più bella - proseguono - è stata conoscere le persone dietro agli artisti, abbiamo scelto un brano che raccontasse lo stesso tema de L'addio, quindi l'amore ma in una chiave differente. Ci siamo davvero divertiti e siamo felici di omaggiare una delle canzoni piu' celebri del Festival di Sanremo, lavorando sull'arrangiamento per portarlo piu' vicino al nostro mondo".