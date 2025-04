Su una saracinesca di Livorno spunta un murales dedicato a Carlo Conti

Livorno, 11 aprile 2025 – «Boia deh!!! A Livorno in borgo Cappuccini… I 5 mori!!!». Con la consueta ironia toscana, Carlo Conti commenta su Instagram l'omaggio comparso su una saracinesca di Livorno: un murales che lo ritrae sorridente, circondato appunto dai famosissimi simboli della città labronica.

Il volto inconfondibile del conduttore è diventato così parte integrante del paesaggio urbano, un tributo spontaneo che ha fatto il pieno di like, tra cui quelli di amici e colleghi come Leonardo Pieraccioni, Laura Pausini e della moglie Francesca Vaccaro.

«Allora sei famoso davvero!!», il commento firmato dal comico Gianfranco Monti, che riassume perfettamente l’affetto popolare che circonda Carlo Conti.

Ma la primavera del re della tv italiana non si è limitata al murales: nei giorni scorsi, Conti ha trascorso due giornate di relax tra Viareggio e la Versilia, in compagnia della moglie Francesca e del figlio Matteo. Una piccola vacanza in famiglia, dopo il successo dell’ultimo Festival di Sanremo, di cui è stato ancora una volta direttore artistico e conduttore.

Un ritorno alla normalità e agli affetti, in un mare che Conti conosce bene. Se Castiglioncello resta la residenza estiva del cuore, Viareggio e la Versilia sono parte integrante del suo percorso professionale: è qui che sono nati i grandi successi di Aria Fresca e Baciami Versilia, programmi che hanno segnato la tv degli anni ’90 e primi 2000 e che ancora oggi il pubblico ricorda con nostalgia.

Il murales di Livorno, le risate con gli amici, le carpe giganti pescate con il figlio: istantanee diverse che raccontano la stessa cosa: Carlo Conti è molto più di un volto televisivo. È un simbolo di autenticità, affetto e leggerezza tutta toscana.