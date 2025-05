Da Firenze a Monaco di Baviera in treno: dal 2026 il Frecciarossa collegherà Roma alla Germania

Firenze, 21 maggio 2025 – Passerà (e si fermerà) anche da Firenze il nuovo collegamento ferroviario ad alta velocità che unirà Roma a Monaco di Baviera. La novità scatterà dal dicembre 2026: un treno al giorno collegherà la Capitale con la città tedesca in circa 8 ore e mezzo, attraversando anche Santa Maria Novella.

Firenze sarà infatti la prima fermata dopo la partenza da Roma. Poi il convoglio proseguirà per Bologna, Verona, Bolzano, Innsbruck e infine Monaco. Un collegamento internazionale che guarda già oltre: dal 2028 il collegamento si estenderà da Napoli fino a Berlino, andando a costruire un vero e proprio ponte su rotaia tra il Centro-Sud italiano e la Germania.

La novità è stata presentata a Monaco di Baviera, in occasione del lancio anche di un altro collegamento ad alta velocità: quello fra Milano e Monaco. I due nuovi itinerari saranno gestiti congiuntamente da Trenitalia, Deutsche Bahn (DB) e Oesterreichische Bundesbahnen (ÖBB), le ferrovie austriache. Entrambi fanno parte dei dieci progetti pilota della Commissione europea per migliorare il trasporto ferroviario tra Paesi.

Per quanto riguarda il treno Milano – Monaco, il viaggio durerà circa sei ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Il Roma – Monaco (che tocca anche Firenze) impiegherà otto ore e mezzo, per un totale di 900 chilometri.

«Collegare in treno l’Italia con le principali città europee è uno degli obiettivi strategici del Gruppo Fs”, ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di Trenitalia. “Il Frecciarossa si conferma protagonista anche sui mercati internazionali, con l’ambizione di diventare il treno degli europei, non solo degli italiani. Questi nuovi collegamenti si aggiungono a quelli già operativi tra Milano e Parigi. Inoltre, tra Svizzera, Austria e Italia sono attivi i collegamenti Eurocity ed Euronight, realtà che migliorano e rendono più sostenibili le connessioni per lavoro, studio e turismo con il resto d’Europa.