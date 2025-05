Arezzo, 21 maggio 2025 – In Puglia sono 65 i cadaveri non identificati, 12 a Bari, 25 a Foggia, 8 a Lecce, 1 nella provincia di Bat e 17 a Brindisi,

questi ultimi per lo più reduci da sbarchi o naufragi. Sul dato

complessivo dei 65, solo 6 sono stati inseriti in banca dati, 21 presentano segni particolari e 12 avevano effetti personali. In Toscana i cadaveri senza nome sono 52: 3 ad Arezzo, 16

a Firenze, 6 a Lucca, 2 a Massa Carrara, 10 a Pisa, 5 a

Grosseto, 2 a Prato e 8 a Livorno. Per 14 è stato

autorizzato l'inserimento in banca dati, in 21 casi

presentano segni particolari, e 14 avevano effetti personali. In Liguria sono 41 i cadaveri non identificati: 15 a Genova, 3

a La Spezia, 17 a Imperia, 6 a Savona. Su 10 dna

prelevati, 4 sono stati inseriti in banca dati, su 19

corpi sono stati trovati effetti personali. In Sardegna sono stati trovati 38 cadaveri non identificati: 11

a Cagliari, 13 a Sassari, 7 a Nuoro, 7 a Oristano. Sei

sono stati inseriti in banca dati, ma i campioni biologici sono stati presi su 17. Nessuno presenta segni particolari, mentre in 3 casi sono stati trovati effetti personali. In Abruzzo sono 7 i cadaveri senza nome, 3 a Chieti, 3 a Pescara, 1 a Teramo. Di questi è stato autorizzato l'inserimento in banca dati in soli 3 casi, 4 presentano segni particolari e a 3 sono stati trovati effetti personali. In Basilicata i cadaveri senza nome sono 2: 1 a Potenza e 1 a Matera. Solo a 1 di questi è stato prelevato il dna ma non inserito nella banca dati. Effetti personali sono stati trovati in uno dei due casi. In Molise è uno il cadavere senza nome, nessun prelievo è stato

fatto, nessun segno particolare né effetti personali.