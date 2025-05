A Lucignano due corsi gratuito per under 34 su innovazione e agricoltura

Arezzo, 21 maggio 2025 – Arriva a Lucignano, in provincia di

Arezzo, per i giovani tra i 18 e i 34 anni due corsi di formazione gratuiti. I corsi si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale di Lucignano e sono promossi dal progetto Giovanisì della Regione Toscana, in collaborazione con Qualitas Forum e il Centro per l'Impiego Valdichiana. Due i percorsi attivati. 1) Impresa formativa simulata: innovazione e territorio - per acquisire competenze imprenditoriali e sviluppare idee legate al territorio. 2) Lavorare in agricoltura:

agricoltura e sostenibilità - per entrare nel settore

agricolo con una visione moderna e green. Entrambi i corsi sono completamente gratuiti e aperti anche in combinazione (è possibile partecipare a uno o a entrambi). Ogni partecipante riceverà un contributo economico fino a 250 euro per ciascun corso frequentato. Open day informativo: lunedì 19 maggio

alle ore 15, presso la Biblioteca Comunale (Piazza del

Tribunale, 22) verranno presentati i percorsi nel

dettaglio. Il termine per presentare domanda per il corso

è il 23 maggio.