Sciopero treni venerdì 23 maggio: rischio disagi in Toscana. Quali sono le fasce di garanzia

Firenze, 21 maggio 2025 – Disagi in vista anche in Toscana per chi viaggia in treno. Venerdì 23 maggio 2025 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale ferroviario, con potenziali ripercussioni sui convogli di Trenitalia e Italo. L’agitazione è prevista dalle ore 1 alle 23.59. A proclamare lo sciopero sono state alcune sigle sindacali autonome, tra cui Usb e Sgb, mentre l’assemblea nazionale Pdm/Pdb del gruppo Fs ha annunciato un’astensione separata dalle 9 alle 17, valida solo per il personale del gruppo Ferrovie dello Stato.

Fasce orarie garantite e treni a lunga percorrenza

Come previsto dalla normativa vigente, Trenitalia garantirà i servizi essenziali nei giorni feriali nelle fasce orarie di maggiore affluenza, ovvero dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Sarà inoltre attivo un elenco di treni a lunga percorrenza garantiti, disponibile sul sito ufficiale e sull’orario Trenitalia. Anche il trasporto regionale garantirà alcuni collegamenti nelle stesse fasce, secondo la disponibilità locale.

Lo sciopero coinvolge inoltre i treni di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori, che ha pubblicato l’elenco dei convogli garantiti per venerdì 23 maggio al fine di limitare i disagi ai passeggeri. La lista completa è consultabile a questo link. Per ulteriori informazioni, Italo invita i viaggiatori a contattare il numero verde gratuito 060708.

Rimborsi e riprogrammazione dei viaggi

Chi decide di rinunciare al viaggio a causa dello sciopero, spiega Trenitalia, può richiedere il rimborso integrale del biglietto:

Per i treni Intercity e Frecce: fino all’ora di partenza del treno prenotato

Per i treni regionali: entro le 24 di giovedì 22 maggio

In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, in base alla disponibilità dei posti. I passeggeri possono verificare la situazione in tempo reale tramite l’app Trenitalia, il sito trenitalia.com, il numero verde 800 89202, le biglietterie e il personale di assistenza in stazione.