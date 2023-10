Ponte di Ognissanti, quali sono i supermercati aperti in Toscana

Firenze, 28 ottobre 2023 - Si avvicina il ponte di Ognissanti, con il giorno di mercoledì 1 novembre 2023 che cade festivo. Nonostante questo, la maggior parte dei supermercati e centri commerciali resteranno aperti, come qualsiasi giorno feriale. Ecco quali sono le principali aperture per lo shopping festivo.

Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno

Diversamente da altre festività, come 25 aprile e 1 maggio, i supermercati Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno saranno aperti. Per esempio alla coop di Firenze Gavinana in via Erbosa, è prevista l'apertura straordinaria con orario 8-20, mentre domenica 29 ottobre l'orario di apertura va dalle 8 alle 13.30. Il supermercato Unicoop Firenze di via Valentini a Prato mercoledì 1 novembre è aperto solo la mattina, dalle 8 alle 13. Per quanto riguarda Unicoop Tirreno, i supermercati di San Vincenzo e Donoratico osserveranno l'orario 8-13, come anche quello di Lido di Camaiore, Livorno Mastacchi, Pieve Mosciana. Saranno aperti invece con orario continuato dalle 8 alle 20 i punti vendita di Follonica e Pietrasanta, mentre a Grosseto l'orario sarà 9-20.

Esselunga

In Toscana per il 1 novembre tutti e 31 i supermercati Esselunga saranno aperti, con orario 8-20. Per ulteriori informazioni: www.esselunga.it.

Conad

I circa 190 punti di vendita della Toscana di Conad Nord Ovest tendenzialmente rimarranno aperti perlomeno la mattina per garantire il servizio. Per informazioni: www.conad.it/ricerca-negozi

Carrefour

Aperti il 1 novembre gran parte dei supermercati Carrefour, dagli Iper ai Carrefour Express, sia nei centri storici che nelle periferie, quali per esempio su Firenze quelli di via Maragliano, via Coluccio Salutati e via Capo di Mondo. Per informazioni: www.carrefour.it.

Penny Market e Lidl

Aperti gran parte dei supermercati della catena Penny Market e di Lidl. Alcuni potrebbero ridurre l'orario a metà giornata (aperti quindi solo la mattina).

Dpiù

Aperti mercoledì 1 novembre, ma con qualche variazione di orario, i supermercati Dipiù in Toscana. Qualche esempio? Ad Aulla il punto vendita osserva l'orario 8-13 e 15-19.30, i supermercati di Bucine e Figline Valdarno fanno invece orario continuato dalle 8.30 alle 20, a Pelago orario spezzato 8.30-13 e 15-20. Per consultare gli orari: www.d-piu.com/variazione-orari.

I Gigli

Il centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio sarà aperto il 1 novembre (e anche l'8 dicembre). L'orario è quello festivo, dalle 9 alle 21, anche per l'ipermercato Panorama che si trova al suo interno. Invece ristorazione e bar chiudono alle 23.