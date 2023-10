Halloween, 10 cose da fare il 31 ottobre in Toscana

Firenze, 28 ottobre 2023 – Halloween si avvicina. Importata dagli Stati Uniti, la festa più paurosa dell'anno è ormai celebrata anche in Toscana, dove sono tanti gli eventi organizzati per grandi e piccini. Qualche idea per trascorrere la notte 'horror' tra il 31 ottobre e il 1 novembre? Ecco dieci eventi da non perdere nella regione.

Arezzo

Due gli appuntamenti all'Aboca Museum, che per l'occasione diventa stregato. Per i più piccoli, dagli 8 agli 11 anni, l'evento Junior Halloween Escape inizia alle 17.15 e alle 18.30. Mentre l'alchimista in cerca di cavie fa un sonnellino, i partecipanti dovranno risolvere gli enigmi disseminati nel museo e trovare la via di fuga. Alle 22.00 un'altra esperienza stile 'escape room' questa volta rivolta a ragazzi e adulti. In questo caso è il custode del museo che ha chiuso dentro i visitatori e solo i codici e gli enigmi da risolvere potranno aprire ik lucchetto per uscire dal museo e scappare. Per prenotare: Aboca Museum Sansepolcro 0575-733589 (fino ad esaurimento posti).

Firenze

L'evento imperdibile a Firenze è l'edizione 2023 della Halloween Run, la corsa 'da paura' per bambini e famiglie che parte dalla piscina Le Pavoniere con percorso che si snoda tra i sentieri e le strade delle Cascine. Sono previsti premi per le migliori maschere. La partenza è fissata alle 20 e possono partecipare fino ad un massimo di 400 persone. Le iscrizioni chiudono il 31 ottobre alle 19.30. Per informazioni e iscrizioni: www.halloweenrun.it.

Livorno

“Non aprite quella porta... a mare” è l'evento da non perdere al'Area Officine e Mazzini di Livorno, al via il 27 ottobre e fino al 1 novembre. Nella serata di Halloween il programma prevede dalle 15 alle 18 mostruosi trampolieri che spaventeranno tutti gli impavidi avventori, dalle 17 alle 18.30 performance teatrali horror “Dolcetto o Zombetto”, in collaborazione con la CompagniaMayor Von Frinzius. Dalle 18 alle 23 maratona horror con il meglio del FIPILI Horror Festival. Ingresso libero. Programma completo su livorno-portamare.it/non-aprite-quella-porta-a-mare/.

Lucca

Domenica 31 ottobre arriva l'Halloween Celebration Carnival, dalle 17 “fino al doppio rintocco della profonda notte”. Si svolgerà a Villa Reale di Marlia, dove si alterneranno 270 artisti, tra atmosfere magiche, luci e colori per dare vita a spettacoli itineranti, live music e disco party. Arriveranno anche gli spaventosi Krampus. Il gran finale con il fantasma di Lucida Mansi e i fuochi d'artificio sopra il cielo di Lucca. Per informazioni: www.halloweencelebration.it/carnival-programma.htm.

Grosseto

Città in festa in occasione di Halloween. Martedì 31 ottobre le strade si animeranno fin dal primo pomeriggio con una serie di eventi per un festival itinerante dove famiglie e bambini di tutte le età gireranno mascherati per le vie del centro storico, allestito ad hoc per l’occasione. La giornata sarà accompagnata da rappresentazioni teatrali, trampolieri con costumi spaventosi, laboratori e attività ricreative e di intrattenimento dislocate in città. Ad aprire le danze sarà l’Halloween party art&crafts, laboratorio creativo per i più piccoli a cura di Kids&Us, (orario 15.30-16.30) in piazza San Michele. A seguire due rappresentazioni teatrali. Si comincia con “Il circolo in valigia”, lo spettacolo di e con Gianluigi Capone che, dalle 16.30 alle 17.30, intratterrà il grande pubblico in piazza San Francesco con acrobazie, giocolieri e musica dal vivo. A seguire “Area 52”, lo spettacolo a tema alieni portato in scena da ‘La Compagnia della settimana dopo’ in piazza Duomo dalle 17.30 alle 18.30. Nelle stesse ore prenderà il via anche il laboratorio di cucina a cura di Kids&Us in piazza San Michele. Per i più grandi, dj set al Caffè Carducci dalle 18.30 alle 24.

Massa Carrara

Programma ricco a Fosdinovo, dove martedì 31 ottobre, dalle 16 alle 19 si terrà una ‘spaventosa’ caccia alle streghe. Il ritrovo è sotto la Torre di piazza Sauxillanges per organizzare le squadre. Possono partecipare famiglie o gruppi misti con almeno un adulto presente. Partecipazione gratuita con prenotazione al numero 370-3136513 o all'email [email protected]. Alle ore 17 appuntamento con l’archeologo Edoardo Ratti che presenterà il suo nuovo libro “La Necropoli Apuana”, dalle 18 alle 20 aperitivo all’ingresso del Castello Malaspina, mentre dalle 19 alle 24 visita notturna al castello con possibilità di osservazione dei corpi celesti e chiacchierata sui mostri cosmici. Prenotazione consigliata www.castellodifosdinovo.it.

Pisa

Da 13 anni Lorenzana si trasforma in un luogo di 'terrificanti' animazioni e spettacoli. Dalle 18, vampiri, mostri e zombi invadono il borgo delle colline pisane. Gli appassionati di cosplay e non potranno partecipare al concorso del 'Cosplay più terrificante'. Durante l'iniziativa musica con Radio Stop Party e numerosi gli stand di street food. La festa è adatta a tutti, bambini, ragazzi, adulti. E' però sconsigliato portare animali a quattro zampe, passeggini e carrozzine. Ingresso 10 euro. Gratis per i bambini sotto i 10 anni. Per informazioni: www.vicolidelterrore.it.

Pistoia

A Collodi il parco di Pinocchio propone il carnevale gotico, che si svolge dalle 10 alle 18 dal 28 ottobre al 1 novembre. Laboratori, pentolacce, spettacoli dei burattini e la caccia ai mostri nel labirinto (alle 16), percorsi avventura, festival dei mostri (alle 17) sono tra le attività organizzate per i bambini, che, acquistando il biglietto per il carnevale gotico, potranno tornare gratis a Natale. Per informazioni: www.pinocchio.it.

Prato

Per i ragazzi e le ragazze che frequentano le scuole superiori (età superiore ai 14 anni, quindi) a Officina Giovani in piazza dei Macelli 4 a Prato martedì 31 ottobre c'è la festa di Halloween a tema horror organizzata da 'La Studentesca di Prato'. Le danze si aprono alle 21 fino alle 4 del mattino. Saranno presenti due sale musicali e due aree relax.Ingresso 20 euro tramite. Per informazioni: 333-7936182.

Siena

Anche ad Halloween si può essere altruisti e partecipare alla 'donazione mostruosa' organizzata da Croce Rossa Italiana, Anpas, Avis, Fratres e Donatori di Sangue delle Contrade. Chiunque si rechi a donare sangue al policlinico Santa Maria Le Scotte il 31 ottobre (o il 30 ottobre) avrà in regalo un dolcetto. Per prenotare la donazione di sangue è possibile chiamare lo 0577-585076 da lunedì al sabato dalle 10 alle 13 o tramite l'associazione donatori di riferimento.