Halloween party 2023 a San Giovanni

Arezzo, 27 ottobre 2023 – Pronti per la notte più spaventosa dell’anno? E’ Halloween, ossia All Hallows’ Eve, “Notte di tutti gli spiriti sacri” che si festeggia ogni 31 ottobre, alla vigilia del giorno di Ognissanti. E se spesso viene vista come una festa importata da oltreoceano, è bene ricordare – come dimostrano Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi – che nel folklore di tutte le regioni d'Italia, nei giorni che vanno dalla vigilia di Ognissanti (31 ottobre) a San Martino (11 novembre) sono da sempre presenti, o almeno lo erano fino a pochi decenni fa, tutti gli elementi costitutivi della festa, improntata sulla celebrazione di un "ritorno dei morti". L'intero bagaglio della ricorrenza è in effetti di derivazione europea. E tra terrore e brividi, zucche e ragnatele, dolcetti e scherzetti anche San Giovanni Valdarno si prepara ad una giornata ricca di appuntamenti dedicati a pubblici di tutte le età organizzati dall’associazione Progetto cittadini attivi insieme alla Pro Loco, al Comune di San Giovanni Valdarno e a Palomar e con la collaborazione di tante realtà sangiovannesi: Gruppo giovani Oratorio e San Pio X, Coriandoli a colori, Ragazzi d’Arnolfo, Gruppo teatrale sangiovannese, Misericordia, Liberarte, associazione culturale Masaccio e From Beyond. Racconti dell’orrore, giochi a tema horror , laboratori magici, letture spaventose e film stregati.

“Anche quest’anno San Giovanni si prepara a festeggiare Halloween con iniziative, spettacoli, laboratori, performance teatrali, letture dedicate ad Halloween”, hanno dichiarato il sindaco Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi. “Una festa che negli ultimi anni ha indubbiamente assunto una connotazione fin troppo commerciale frutto di suggestioni mediatiche provenienti da Oltreoceano ed estranee alla nostra cultura; in realtà, come dimostrano vari studi (tra i più recenti, quello di Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi), essa affonda nelle nostre tradizioni popolari e nel folklore di tutte le regioni d’Italia ben più di quanto si possa immaginare. I giorni che vanno infatti dalla vigilia di Ognissanti a San Martino (11 novembre) anche in Italia e soprattutto nelle cultura contadine erano caratterizzati da vari riti di celebrazione dei defunti e da riti propiziatori per i raccolti futuri. Abbiamo quindi voluto arricchire la proposta culturale e di eventi della nostra città con alcune iniziative dedicate ad Halloween, avvalendoci della preziosa collaborazione di associazioni cittadine. Attività non banali ed effimere, che intendono unire la conoscenza delle nostre tradizioni al divertimento e alla spensieratezza che in fondo una festa non può non portare con sé. Libri, racconti, spettacoli, film, divertimento e giochi”.

Martedì 31 ottobre gli eventi inizieranno alle 16,30 in piazza Cavour. Ogni bambino, con l’adulto di riferimento, sarà accolto allo stand dell’accoglienza per l’adesione. Una volta registrati grandi e piccini potranno scegliere quale attività svolgere.

Lo spazio Le piccole zucche a cura di Progetto Cittadini Attivi sarà dedicato ai più piccini dagli 0 ai 3 anni. Coriandoli a Colori si occuperà del laboratorio truccabimbi e art attack crew insieme al gruppo Giovani Oratorio e San PioX. I Ragazzi di Arnolfo si dedicheranno all’ intaglio: insieme a loro sarà possibile decorare la propria terrificante zucca e portarla a casa alla fine dell’evento. Al centro della piazza Roby J intratterrà grandi e piccini con il video dj set e un momento speciale dedicato alla baby dance con le ragazze del Gruppo giovani di San Pio X e dell’oratorio Don Bosco. Al giga Gaint l’Associazione Liberarte aiuterà i bambini dai 5 anni a colorare e rendere spaventosa San Giovanni . Gli stregoni del Gruppo Teatrale Sangiovannese racconteranno fantastiche storie dell’altro terrore ai bambini nel piccolo teatro della paglia. Photo corner and selfie è il terrificante spazio dove scattare le foto paurose mentre il fotografo Roberto Magri sarà in agguato per immortalare le immagini più belle. Alle 18 Dj Roby farà ballare grandi e piccini e fino alla chiusura dei laboratori. Alle 20,30 l’associazione culturale Masaccio accoglierà in piazza tutti gli stregoni e le streghe per Il girotondo delle storie di paura.

Anche a Palomar, la Casa della Cultura non mancheranno gli appuntamenti. Alle 16,30 nella sezione ragazzi si terrà lo spettacolo di burattini “C’è un fantasma in biblioteca” per bambini e bambine dai 3 ai 9 anni. Alle 17,30 nella sala multimediale sarà proiettato il film “Le streghe”. Infine alle 21,30 nella grande sala conferenze, l’associazione From beyond aspetta i ragazzi dai 13 anni per “Silenzio”, gioco di ruolo dal vivo a tema horror investigativo.

“Il 31 ottobre Halloween party torna e lo fa in grande”, le parole di Tessa Mugnai, Progetto cittadini attivi – con tante novità e nuove collaborazioni e sostenitori. “Quest’anno abbiamo pensato ad un cartellone che comprende attività rivolte a tutte le fasce di età, dai piccolissimi ai ragazzi più grandi fini ad arrivare agli adulti. Ci teniamo a ringraziare gli sponsor che ci hanno sostenuto, l’amministrazione comunale, gli uffici, la Pro Loco e tutto il tessuto associativo di San Giovanni, sempre pronto a unirsi per regalare alla città momenti di gioia e convivialità”.