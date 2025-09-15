“Santa Susina...”. Primo giorno di scuola in Toscana, suona la campanella per oltre 400mila alunni

Firenze, 15 settembre 2025 – “Santa Susina, si torna a scuolina”. Oggi, lunedì 15 settembre, riparte l’anno scolastico in Toscana. La campanella suona per 436.671 alunni di 21.518 classi.

I numeri del nuovo anno scolastico

Secondo i dati dell'Ufficio Scolastico Regionale a tornare tra i banchi della scuola dell'infanzia sono 51.998 bambini, per la primaria invece ammontano a 123.793. Nella secondaria di I sono 91.182 gli studenti e, infine, alla secondaria di II 169.698.

Guardando alle province toscane ad Arezzo sono 42.394 gli alunni che tornano tra i banchi mentre a Firenze ammontano a 114.227. A Grosseto (24.651), Livorno (37.468), Lucca (45.946), Massa Carrara (21.077), Pisa (51.296), Pistoia (36.959), Prato (33.200) e Siena (32.863). Il numero degli studenti toscani che tornano tra i banchi ha subito un lieve calo rispetto all'anno scolastico 2024-2025 per cui gli alunni ammontavano a 440.081.

Un nuovo anno scolastico con tante novità. Dai cellulari vietati in classe durante tutto l’orario scolastico all’esame di Stato che torna a chiamarsi esame di Maturità.

Calendario e vacanze

Per chi pensa già a vacanze e ponti, ecco quali sono i giorni di chiusura delle scuole per il prossimo anno scolastico:

- sabato 1 novembre: Tutti i Santi

- lunedì 8 dicembre: Immacolata Concezione

- giovedì 25 dicembre: Santo Natale

- venerdì 26 dicembre: Santo Stefano

- giovedì 1 gennaio: Capodanno

- martedì 6 gennaio: Epifania

- domenica 5 aprile: Pasqua

- lunedì 6 aprile: Lunedì dell’Angelo

- sabato 25 aprile: Festa della Liberazione

- venerdì 1 maggio: Festa del Lavoro

- martedì 2 giugno: Festa della Repubblica

- festa del Patrono locale

Le sospensioni obbligatorie delle lezioni saranno così articolate:

- Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio compresi

- Vacanze pasquali: da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026 compresi

Quest’anno, con il 23 dicembre di martedì, molte scuole hanno però deciso di anticipare le vacanze già da lunedì 22 dicembre, per ottimizzare anche i consumi di riscaldamento. Di conseguenza, le vacanze natalizie per alcuni studenti diventeranno davvero lunghe: da sabato 20 dicembre fino al 6 gennaio compreso.