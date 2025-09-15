L’Italia sia solida con la Nato

Cronaca“Santa Susina...”. Primo giorno di scuola in Toscana, suona la campanella per oltre 400mila alunni
15 set 2025
REDAZIONE CRONACA
“Santa Susina...”. Primo giorno di scuola in Toscana, suona la campanella per oltre 400mila alunni

Numero di studenti in lieve calo rispetto all’anno scolastico 2024-2025. I dati per provincia. Vacanze e ponti, ecco quali sono i giorni di chiusura

Oggi comincia il nuovo anno scolastico

Oggi comincia il nuovo anno scolastico

Firenze, 15 settembre 2025 – “Santa Susina, si torna a scuolina”. Oggi, lunedì 15 settembre, riparte l’anno scolastico in Toscana. La campanella suona per 436.671 alunni di 21.518 classi.

I numeri del nuovo anno scolastico

Secondo i dati dell'Ufficio Scolastico Regionale a tornare tra i banchi della scuola dell'infanzia sono 51.998 bambini, per la primaria invece ammontano a 123.793. Nella secondaria di I sono 91.182 gli studenti e, infine, alla secondaria di II 169.698.

Guardando alle province toscane ad Arezzo sono 42.394 gli alunni che tornano tra i banchi mentre a Firenze ammontano a 114.227. A Grosseto (24.651), Livorno (37.468), Lucca (45.946), Massa Carrara (21.077), Pisa (51.296), Pistoia (36.959), Prato (33.200) e Siena (32.863). Il numero degli studenti toscani che tornano tra i banchi ha subito un lieve calo rispetto all'anno scolastico 2024-2025 per cui gli alunni ammontavano a 440.081.

Un nuovo anno scolastico con tante novità. Dai cellulari vietati in classe durante tutto l’orario scolastico all’esame di Stato che torna a chiamarsi esame di Maturità

Calendario e vacanze

Per chi pensa già a vacanze e ponti, ecco quali sono i giorni di chiusura delle scuole per il prossimo anno scolastico:

- sabato 1 novembre: Tutti i Santi

- lunedì 8 dicembre: Immacolata Concezione

- giovedì 25 dicembre: Santo Natale

- venerdì 26 dicembre: Santo Stefano

- giovedì 1 gennaio: Capodanno

- martedì 6 gennaio: Epifania

- domenica 5 aprile: Pasqua

- lunedì 6 aprile: Lunedì dell’Angelo

- sabato 25 aprile: Festa della Liberazione

- venerdì 1 maggio: Festa del Lavoro

- martedì 2 giugno: Festa della Repubblica

- festa del Patrono locale

Le sospensioni obbligatorie delle lezioni saranno così articolate:

- Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio compresi

- Vacanze pasquali: da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026 compresi

Quest’anno, con il 23 dicembre di martedì, molte scuole hanno però deciso di anticipare le vacanze già da lunedì 22 dicembre, per ottimizzare anche i consumi di riscaldamento. Di conseguenza, le vacanze natalizie per alcuni studenti diventeranno davvero lunghe: da sabato 20 dicembre fino al 6 gennaio compreso.

