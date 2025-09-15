“Immersi nei sogni”, il racconto di Sofia Cocchetti, 11 anni, appassionata di lettura e scrittura

Arezzo, 15 settembre 2025 – “Immersi nei sogni”, è questo il titolo del racconto breve scritto da Sofia Cocchetti, 11 anni, appassionata di lettura e scrittura.

Il racconto, edito da Federighi Editori, narra la storia di Anna, una ragazza di sedici anni che, leggendo un libro, si ritrova improvvisamente all'interno del suo mondo fantastico. In compagnia di un maialino parlante e di una guerriera dai capelli viola, Anna parte alla ricerca di tre amuleti magici per fermare Doa, una figura misteriosa e malvagia.

Sofia vive a Capolona, ​​in provincia di Arezzo, insieme ai genitori e alla sorellina Giulia. Fin da piccola ha mostrato un grande interesse per la lettura e la scrittura, dedicando molto del suo tempo libero a inventare storie e personaggi.

"Ho sempre sognato di scrivere un libro" — racconta Sofia — "e quando ho iniziato a scrivere questa storia non pensavo che sarebbe stata pubblicata. È stata una grande emozione vedere il racconto stampato, con la copertina e le illustrazioni. Ringrazio la Federighi Editori per avermi dato questa possibilità. Mi piace inventare mondi immaginari e il personaggio di Anna mi rappresenta un po': anche io sono una sognatrice, spesso con la testa tra le nuvole e sempre con un libro in mano. Scrivere mi fa sentire libera e felice, ed è qualcosa che vorrei continuare a fare anche da grande.”