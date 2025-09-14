La politica disarmi le parole

Cronaca
14 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Comune di Foiano della Chiana, gli auguri di buon inizio anno scolastico del sindaco

Franci: «Con l'avvio del nuovo anno scolastico, insieme a tutta l'Amministrazione Comunale, desidero rivolgere i più sentiti auguri alle alunne e agli alunni del nostro Istituto, alla Dirigente Scolastica e ai suoi collaboratori, a tutto il personale docente e ATA, così come alle famiglie e ai genitori»

Arezzo, 14 settembre 2025 – Comune di Foiano della Chiana, gli auguri di buon inizio anno scolastico del sindaco. Franci: «Con l’avvio del nuovo anno scolastico, insieme a tutta l’Amministrazione Comunale, desidero rivolgere i più sentiti auguri alle alunne e agli alunni del nostro Istituto, alla Dirigente Scolastica e ai suoi collaboratori, a tutto il personale docente e ATA, così come alle famiglie e ai genitori. Ogni anno la scuola rappresenta una sfida importante: è il luogo dove si costruisce il futuro del nostro Paese. Alle studentesse e agli studenti auguriamo di accogliere questa sfida con curiosità e impegno, pronti a conoscere, a comprendere e a crescere come cittadini consapevoli, capaci di affrontare le complessità del mondo e di coglierne bisogni e bellezze con responsabilità e sensibilità, costruendo un cammino radioso e di pace. Vi invitiamo a essere protagonisti anche della vita del nostro territorio, portando il vostro contributo fresco e vitale, essenziale per la crescita e il benessere della comunità foianese. Un pensiero particolare va ai Docenti, a cui spetta il compito più delicato e prezioso: accompagnare le giovani generazioni in un percorso di formazione che non si limita al sapere, ma che incoraggia talenti, passioni e valori. A tutti voi, l’augurio sincero di un anno scolastico sereno, ricco di scoperte, soddisfazioni e nuove opportunità. Il Sindaco Jacopo Franci

