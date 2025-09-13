Campanelle e zaini pronti. Tornano a scuola in 27mila. Interventi per 17 milioni

di Elettra Gullè

Una novità attesa da molte famiglie fiorentine: da quest’anno il pre e post scuola viene ampliato in modo da coinvolgere altre scuole primarie che finora non hanno usufruito del servizio. Sicuramente l’opportunità verrà offerta alla Boccaccio ma, fanno sapere da Palazzo Vecchio, anche le altre scuole potranno farne richiesta. Un aiuto concreto per i genitori che ogni giorno fanno i conti con orari di lavoro difficili da conciliare con quelli scolastici. E non è un caso che siano già oltre 2.200 le richieste arrivate. Sono oltre 27mila le bambine e i bambini che frequenteranno, da lunedì prossimo, le scuole fiorentine tra infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Nello specifico, i 27.108 alunni comprendono 5456 iscritti all’infanzia, 13.359 alla primaria e 8.293 alle medie. Il servizio mensa del Comune di Firenze, organizzato su 15 centri di cottura e 170 refettori, preparerà e distribuirà circa 18.600 pasti al giorno.

Come ogni anno, poi, l’estate è servita per una serie di interventi edilizi, per un investimento totale da parte dell’amministrazione comunale di 87 milioni di euro, suddivisi in 6 macrosettori: nuove edificazioni (Don Milani 12,5 milioni di euro e Ghiberti 27,6 milioni di euro); interventi Pnrr (totale di 28,5 milioni di euro); miglioramento sismico e statico (12,5 milioni di euro); manutenzioni straordinarie con efficientamento energetico (1,5 milioni di euro); manutenzione ordinaria (4,3 milioni di euro). Fra le scuole che riaprono ristrutturate si segnalano il nuovo refettorio della Matteotti, la scuola Acciaiuoli, la San Brunone, la Baracca. Gli interventi continuano poi alla Don Milani nel quartiere 2, dove gli studenti potranno rientrare nella sede rinnovata ad inizio gennaio 2026. Interventi in corso alla Calvino e anche alla Ghiberti, che godrà poi di un edificio all’avanguardia. Entro fine anno si concluderanno anche altri lavori: alla Fortini (ristrutturazione che prevede anche un nuovo volume allo scopo di generare un nuovo polo 0-6); alla Desiderio da Settignano, con la ristrutturazione della copertura delle aule della primaria (i cui alunni sono temporaneamente ospitati presso la Scuola Santa Maria a Coverciano).

Sul fronte della disabilità, ecco che l’amministrazione investe 7,8 milioni di euro, con un incremento di oltre 250mila euro rispetto allo scorso anno scolastico. Tornano poi i progetti educativi racchiusi ne Le chiavi della città. "La scuola è il cuore pulsante della nostra comunità – spiega l’assessora all’educazione del Comune di Firenze Benedetta Albanese -, è il luogo dove si costruisce il futuro della nostra città, promuovendo il sapere, l’inclusione e il rispetto. Firenze continua a investire nell’educazione con moltissimi progetti, nella efficienza e manutenzione degli edifici scolastici e nei servizi per garantire a tutti qualità e pari opportunità in ambienti sicuri e accoglienti". Allargando lo sguardo alla città metropolitana, ecco che quest’anno si contano 43.456 studenti iscritti alle superiori. La Città Metropolitana ha fatto il punto sui lavori effettuati e su quelli in partenza. Concluso l’intervento all’istituto alberghiero Saffi, finanziato con il Pnrr, martedì 16 sarà posata la prima pietra del nuovo campus Meucci e Galilei. Per quanto riguarda le altre scuole, al Sassetti Peruzzi è pronta la nuova pavimentazione. Terminata anche la manutenzione ordinaria per circa 200mila euro all’istituto Marco Polo a San Bartolo a Cintoia; sempre a Firenze lavori di risanamento e sistemazione anche al liceo Michelangelo, al Galileo e al Castelnuovo.

Sul fronte regionale, i numeri raccontano un sistema scolastico non privo di criticità. Gli studenti toscani saranno in tutto 436.934, suddivisi in 21.507 classi. Il ministero aveva autorizzato 3.097 assunzioni, ma quelle effettivamente andate a buon fine non hanno superato quota 2.900. Diverse le rinunce, motivate da sedi troppo lontane o dalla presenza contemporanea in più graduatorie. Il tema del precariato resta centrale. In Toscana sono 14mila i docenti a tempo determinato, di cui oltre 3.100 nell’area fiorentina. Ma è il sostegno a destare maggiore preoccupazione: oltre 9mila incarichi sono stati coperti con supplenze, a fronte dei 15.600 insegnanti necessari. Solo in provincia di Firenze i precari sul sostegno superano le 1.900 unità. Un quadro che si accompagna anche al taglio di 375 cattedre in Toscana e di 115 in provincia di Firenze, previsto dalla legge di bilancio.