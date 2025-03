Sciopero generale dell'8 marzo, disagi in Toscana nei trasporti (eccetto bus e tram), scuola e sanità

Firenze, 6 marzo 2025 - Rischio disagi in tutta la Toscana a causa dello sciopero generale proclamato in occasione della Giornata internazionale della donna. L'agitazione, indetta da diverse sigle sindacali, coinvolgerà settori chiave come trasporti, scuola, sanità e servizi pubblici.

Trasporti a rischio: treni, aerei e autostrade

Treni

Lo sciopero ferroviario si svolgerà dalle 21 di venerdì 7 marzo alle 21 di sabato 8 marzo e riguarderà in Toscana il personale del gruppo Fs Italiane e Italo. Possibili cancellazioni e limitazioni interesseranno i treni regionali, ad eccezione delle fasce di garanzia previste tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Disagi potrebbero verificarsi anche sui treni Intercity e Alta Velocità.

Per informazioni aggiornate sui collegamenti e i servizi minimi garantiti, è possibile consultare il sito trenitalia.com, l'app Trenitalia, o contattare il numero verde 800-892021.

Aerei

Lo sciopero aereo interesserà l'intera giornata dell'8 marzo, dalle 00.01 alle 23.59. Sono previsti ritardi e cancellazioni per i voli operati dai principali vettori nazionali e internazionali. Saranno comunque garantiti alcuni voli nelle fasce orarie 7-10 e 18-21, come stabilito dall'Enac.

Autostrade

Il personale autostradale sciopererà dalle 22 di venerdì 7 marzo alle 22 di sabato 8 marzo. Gli automobilisti sono invitati a monitorare il traffico tramite i canali ufficiali di Autostrade per l'Italia e valutare percorsi alternativi.

Scuola e università: lezioni a rischio

Lo sciopero coinvolgerà l'intero comparto istruzione e ricerca, con l'adesione di sindacati come Flc Cgil, Cub, Usb e Slai Cobas. Disagi sono previsti in molte scuole e università della Toscana, con la possibile sospensione delle attività didattiche.

Sanità e servizi pubblici

Anche il settore sanitario sarà coinvolto: hanno aderito sigle sindacali come Cobas Sanità, Usb e Usi-Cit. L'Azienda Usl Toscana nord ovest ha comunicato che lo sciopero potrà causare ritardi o cancellazioni di esami e visite ambulatoriali, oltre a possibili disagi nei servizi amministrativi. Tutti gli ospedali e i servizi sanitari della regione garantiranno solo le prestazioni essenziali, tra cui:

Pronto soccorso e reparti ospedalieri

Assistenza domiciliare

Vigilanza veterinaria

Protezione civile

Manutenzione impianti tecnologici

Commercio e turismo: possibili ripercussioni

A Pistoia, la Filcams Cgil ha proclamato lo sciopero nei settori commercio, turismo e servizi, con possibili chiusure di negozi, ristoranti e strutture alberghiere.

Le motivazioni della protesta

Le sigle sindacali evidenziano la necessità di richiamare l'attenzione sulle disparità di genere, sulle condizioni di lavoro delle donne e sulla lotta alla violenza di genere. Lo sciopero dell'8 marzo si inserisce in una mobilitazione più ampia per i diritti delle donne nel mondo del lavoro. La Funzione Pubblica Cgil della Toscana ha proclamato lo sciopero generale per l’8 marzo per consentire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori a tutte le iniziative che saranno organizzate in questa giornata.