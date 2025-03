Tutti gli scioperi di marzo in Toscana, il calendario

Firenze, 3 marzo 2025 – L’8 marzo, nella giornata internazionale della donna, si ferma l’intero settore pubblico e privato a causa dello sciopero generale. Ma quello dell’8 marzo è solo il primo di una lunga serie di agitazioni che interesseranno la Toscana e l’intero Paese nel corso del mese. Ecco il calendario degli scioperi previsti, secondo quanto si legge sul sito della Commissione di garanzia.

Il mese di marzo si preannuncia particolarmente complesso per il trasporto pubblico, le telecomunicazioni e altri settori strategici. Nella foto un corteo per l'8 marzo di Non Una Di Meno

8 marzo – Sciopero generale

Tante le sigle sindacali che hanno proclamato lo sciopero per l’8 marzo. A livello nazionale Cobas sanità, università e ricerca, Slai Cobas per il personale ferroviario (da mezzanotte alle 21) e vigili del fuoco (dalle 8 alle 14), Flc Cgil per i settori scuola, università, ricerca, Afam e docenti universitari, Usb e Usi-Cit per tutte le categorie pubbliche e private. A questi si aggiungono lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private proclamato dalla Fp Cgil a livello regionale per l’intera giornata e quello della Filcams Cgil a Pistoia nei settori commercio, turismo e servizi.

10 marzo – Settore telecomunicazioni

Sciopero nazionale nel settore telecomunicazioni proclamato da Ugl Comunicazione per Assocontact e da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil per le aziende 3G, Call2net, Oneos, Ccone, Gruppo Ingo, Network Contacts. Lo stop riguarderà l’intero turno di lavoro.

18-19 marzo – Settore ferroviario

Sciopero delle aziende ferroviarie proclamato da Usb Lavoro Privato dalle 21 del 18 marzo alle 20.59 del 19 marzo.

18-20 marzo – Magistrati

Astensione dalle udienze da parte dei magistrati togati e onorari, proclamata dall’Associazione magistrati tributari.

19 marzo – Settore scolastico e trasporti ferroviari

A Livorno è previsto lo sciopero dei lavoratori della cooperativa sociale Fast, in appalto al servizio di assistenza specialistica negli istituti superiori Vespucci-Colombo, Buontalenti-Cappellini-Orlando e liceo Enriques. L’agitazione, proclamata da Usb, durerà dalle 8 alle 14. A livello nazionale è invece proclamato uno sciopero – proclamato da Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti che – che interesserà in Toscana Ferrovie dello Stato, Italo-Ntv e Trenitalia Tper, dalle 9.01 alle 16.59 del 19 marzo.

21 marzo – Trasporto pubblico e telecomunicazioni

A livello nazionale incrocia le braccia il settore delle telecomunicazioni. Lo sciopero del 21 marzo, che riguarderà l’intera giornata, è stato proclamato da Usb Lavoro Privato. Le aziende coinvolte includono Ac Agency, Acus, Assist Digital, At Trade, Call Center One, Innova Semplice, Colligo, Covisian, Ingo, Linetech Customer Care, Linetech Business Services, Mediatica, Mediatica Digital, Mediacontract, Network Contacts, 3G, 4U, 7C Italia, +Digit, Pcm Plus e Quality Lab.

A Firenze disagi invece per chi si sposta in tram. Il 21 marzo è infatti previsto uno sciopero in Gest, proclamato da Cobas Lavoro Privato. Queste le modalità: dall’inizio del servizio alle 6.30, dalle 9.30 alle 17, dalle 20 fino a fine servizio.

24 marzo – Trasporto aereo

Sciopero nazionale nel settore del trasporto aereo per l’intera giornata. E’ proclamato da Flai Trasporti e Servizi e interessa Assohandlers.

24-28 marzo – Trasporto merci su gomma

Sciopero nazionale del trasporto merci su gomma proclamato da Trasportounito Flap, dalla mezzanotte del 24 marzo alla mezzanotte del 28 marzo.

31 marzo – Settore telecomunicazioni e trasporto ferroviario

Per l’intera giornata del 31 marzo è stato proclamato uno sciopero nazionale delle aziende del settore telecomunicazioni da parte di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil. A questo si aggiunge lo sciopero nazionale delle merci su rotaia proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri e Fast Confsal. L’agitazione interesserà i lavoratori di Gts Italia e durerà otto ore, dalle 16.01 alle 23.59.