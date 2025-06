ARezzo, 14 giugno 2025 – Cortona, oltre 200 partecipanti alla cena di beneficenza pro Caritas

Riconoscimenti consegnati al presidente dell’associazione Il Carro, Fulvio Liberatori e ad Alvaro Torresi del Gs Fratticciola

Successo per la cena di solidarietà organizzata a Fratticciola. Venerdì 13 giugno oltre 200 persone hanno partecipato e contribuito all’iniziativa il cui scopo è quello di sostenere le Caritas che operano nel territorio comunale cortonese.

A servire i commensali ci hanno pensato i consiglieri e gli assessori, insieme ai volontari del Gs Fratticciola e dell’associazione Il Carro che condividono le strutture. «Ringrazio davvero tutti - ha detto il sindaco Luciano Meoni - queste serate oltre a raccogliere fondi servono a tenere uniti quei legami che permettono alla nostra comunità di guardare avanti insieme, di aiutare le persone in difficoltà che rischiano l’emarginazione sociale. Un applauso particolare a Giancarlo Lodovichi e a tutto lo staff della cucina».

Nel corso della serata, a cui hanno partecipato anche i parroci del territorio, sono stati consegnati dei ringraziamenti ad Alvaro Torresi per il Gs Fratticciola e al presidente dell’associazione Il Carro Fulvio Liberatori. Le volontarie Caritas con Morena Rosadoni hanno annunciato che l’occasione ha permesso di raccogliere oltre 5mila euro. Risorse che verranno utilizzate per l’acquisto e la distribuzione di generi di prima necessità per le persone che sono assistite dalle associazioni di volontariato.