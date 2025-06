ARezzo, 14 giugno 2025 – Oscargreen: la cooperativa toscana Giaggiolo sul podio del premio giovani agricoltori nella categoria coltiviamo insieme

Un trionfo anche quest’anno per l’agricoltura aretina, La Cooperativa Toscana Giaggiolo sul podio dell’Oscar Green Nazionale, il premio di Coldiretti Giovani Impresa nella categoria “Coltiviamo insieme” nell’ambito del Villaggio contadino di Udine.

Dopo un 2024 che aveva visto la Coldiretti aretina vincere il premio nazionale con le creme della longevità a base di kiwi di Jacopo Trasolini (Valdichiana) nella categoria Campagna Amica, quest’anno il Valdarno arriva in finale con il lavoro della Cooperativa Toscana Giaggiolo.

Toscana Giaggiolo è una Cooperativa che riunisce più di 200 piccoli coltivatori toscani, è il riferimento principale in Italia per la produzione e vendita di rizomi d’Iris, una qualità unica esportata in tutto il mondo. La radice del giaggiolo è infatti preziosa per la produzione di profumi, creme di bellezza, cosmetici, alcolici, preparati di erboristeria, vini e molto altro.

“Siamo orgogliosi di questo nuovo risultato, un posizionamento che premia ancora una volta la capacità innovativa e la forza del nostro territorio – commenta James Lewis Benedetto, Delegato Provinciale Coldiretti Giovani Impresa Arezzo – l’arrivo in finale della Cooperativa Toscana Giaggiolo all’Oscar Green Nazionale è il segno tangibile di quanto la cooperazione, la valorizzazione delle produzioni locali e l’impegno dei giovani possano incidere concretamente sul futuro dell’agricoltura. Dopo il successo dello scorso anno con Jacopo Trasolini, questa nuova affermazione ribadisce il dinamismo delle nostre aziende e la ricchezza dell’agricoltura aretina. L’Iris toscano, con la sua bellezza e versatilità, racconta una storia di eccellenza che merita di essere condivisa e sostenuta”.

L’Iris toscano è un prodotto pregiato, selezionato dai grandi marchi della moda, farmaceutici ed alimentari per le proprie realizzazioni. È stata installata nella cooperativa la prima distilleria italiana per estrarre il burro di giaggiolo. Questo permette di rafforzare la filiera locale, promuovere la qualità del prodotto toscano ed evitare di dipendere da distillatori stranieri.

“Questo premio è un’emozione grandissima, un riconoscimento che dedichiamo a tutti i nostri soci e collaboratori – dichiara Rossella Rabatti, Presidente della Cooperativa Toscana Giaggiolo – la nostra è una realtà costruita sulla passione, la tenacia e la volontà di valorizzare una coltura preziosa come il giaggiolo, simbolo di identità toscana e di una filiera che abbiamo voluto rendere più forte, autonoma e innovativa. L’Oscar Green è un risultato che conferma quanto il lavoro di squadra, la cooperazione e la connessione con il territorio possano generare valore, anche in ambiti meno conosciuti come quello delle piante officinali. Continueremo su questa strada con l’entusiasmo e la determinazione che ci contraddistinguono, grazie alla Coldiretti aretina, toscana ed a quella nazionale, che hanno creduto in noi e ci hanno valorizzato!”.