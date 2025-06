Tragedia in mare, va in arresto cardiaco e muore

Marina di Bibbona (Livorno), 14 giugno 2025 – Tragedia a Marina di Bibbona. Un uomo di 86 anni è deceduto dopo aver accusato un malore in mare.

Non appena si sono accorti dell’uomo, i bagnini si sono subito lanciati in acqua per cercare di salvarlo. L’anziano era andato in arresto cardiaco .

Lanciato l’allarme al 112, sul posto è stata inviata immediatamente un’ambulanza con medico a bordo. Purtroppo però per l’anziano signore non c’era più nulla da fare. E il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.