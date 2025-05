Malore mentre fa il bagno, turista muore in Versilia

Lido di Camaiore (Lucca), 29 maggio 2025 – Nel tardo pomeriggio di oggi un uomo che si trovava in mare nei pressi della spiaggia libera di Lido di Camaiore è deceduto per un malore. È stato soccorso immediatamente dai bagnini, intervenuti con il pattino, ma per l’anziano, in vacanza con gruppo arrivati da Lecco, non c'è stato nulla da fare. È il primo decesso in spiaggia di questa stagione estiva che con la nuova ordinanza ufficialmente ha preso il via il 17 di maggio con la presenza di bagnini a presidiare il litorale versiliese.

Sul posto oltre ai mezzi di soccorso, l'auto medica e un'ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118, anche il personale della Capitaneria di porto di Viareggio per i rilievi del caso.