Raddoppio ferroviario a Granaiolo. Nuova data per l’incontro con Rfi

EMPOLIGià esaurita la disponibilità per il primo appuntamento rivolto ai residenti nell’area del raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo, che potranno incontrare i tecnici Rfi mercoledì 12 marzo dalle 15. Per questo motivo, sono state aperte le prenotazioni per il secondo appuntamento con i cittadini, che si terrà mercoledì 2 aprile, alla Casa del popolo di Brusciana, dalle 15 alle 19. Sarà possibile prenotare l’appuntamento visitando il sito del Comune di Empoli, cliccando sulla pagina “Raddoppio ferroviario“. Nella richiesta di prenotazione verranno chieste le informazioni di base (nome, cognome, indirizzo email) oltre all’indirizzo dell’immobile di interesse e l’oggetto della richiesta. Durante l’appuntamento, sarà possibile per il cittadino spiegare le questioni di dettaglio più rilevanti, così da poter approfondire il tema e raggiungere, laddove possibile, una soluzione condivisa.

Vista la rapidità con cui sono stati esauriti gli appuntamenti, il Comune di Empoli ha dato vita a un servizio per chi rischia di rimanere fuori da questi due appuntamenti: una ‘lista d’attesa’ in vista di successivi appuntamenti sul tema e su cui sarà possibile valutare le reali necessità dei cittadini: le richieste saranno successivamente inoltrate ai tecnici Rfi. Questo servizio può essere effettuato al numero 0571 757920 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 13).

Si ricorda che l’intervento di raddoppio dell’attuale linea ferroviaria Empoli-Granaiolo, esteso per circa 10 chilometri della tratta, darà continuità alla linea già a doppio binario tra Granaiolo e Poggibonsi, estendendolo per l’intero collegamento tra Empoli e Poggibonsi, i due maggiori centri abitati dell’area. L’intervento garantirà maggiore regolarità e affidabilità della circolazione ferroviaria. A causa di questi lavori, la circolazione sulla linea è compromessa e necessita di un’interruzione propedeutica al cantiere: per questo motivo, nel weekend del 22 e 23 marzo e in quello del 17 e 18 maggio, i viaggiatori della tratta dovranno usare il bus sostitutivo, ma solo per il tratto fra Castelfiorentino ed Empoli.

Infine, alcune sigle sindacali hanno indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo delle Ferrovie dello Stato, che va dalle 21 di venerdì 7 marzo, alle 21 di sabato 8 marzo. I servizi minimi garantiti in caso di sciopero, così come le informazioni relative a collegamenti e servizi, sono consultabili sull’app o sul sito di Trenitalia, o chiamando il numero verde gratuito 800 89 20 21.