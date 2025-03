Diretta maltempo in Toscana, oltre 100 milioni di danni. Giani: “Ristori da 3mila euro a famiglia”

06:36

Oltre 100 milioni di danni. Giani: "In arrivo ristori da 3mila euro a famiglia"

Al termine di un sopralluogo tra la Valdisieve e il Mugello, il presidente della Regione Toscana prova a fare una prima stima dei danni: "Considerano la cinquantina di Comuni coinvolti e dai sopralluoghi che ho fatto, da una primissima valutazione, che siamo sopra i 100 milioni di euro di cui la metà nell'area metropolitana fiorentina. Probabile dunque l'arrivo di un decreto ristori sulla scia della legge regionale 51 sulle 'misure urgenti a sostegno delle comunità colpite da eventi emergenziali'. "Ho deciso - prosegue Giani - di far slittare di una settimana la variazione di bilancio per la Toscana diffusa e il comparto moda, per recuperare risorse con ristori da 3mila euro a famiglia come per gli alluvionati di Campi e quelle di ottobre 2024. Incontrerò in Sala Pegaso il direttore della Protezione Civile a cui chiederò, insieme al ministro Musumeci, anche la semplificazione delle procedure per sbloccare celermente le risorse come avviene per quelle nazionali".