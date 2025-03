Dopo la frana affiora un reperto storico, dalla terra spunta un piatto di ceramica del XVI secolo

Empoli, 16 marzo 2025 – Anche dai disastri e dalle emergenze a volte possono emergere cose belle. Come un reperto da museo tornato alla luce dopo una frana. È successo nella “città della ceramica”, a Montelupo. A raccontare l’episodio sui social è il sindaco Simone Londi.

Il piatto di ceramica del XVI secolo ritrovato a Montelupo

"Nei pressi dello smottamento del Castello, Matteo Donzelli passeggiando venerdì sera ha visto sbucare dalla terra un pezzo di ceramica”. Secondo la direttrice scientifica del Museo della Ceramica Lorenza Camin si tratterebbe di un piatto di Montelupo, decoro ovale e rombi, realizzato nella prima metà del XVI secolo.

Incredulo l’archeologo per caso che abita in zona prioria San Lorenzo dove sono intervenuti i vigili del fuoco dopo uno smottamento su via di Malmantile. Si attendono i dovuti passaggi con la Sovrintendenza.