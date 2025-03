Allagamenti in FiPiLi, tratto chiuso. Le previsioni della riapertura

Vicarello, 16 marzo 2025 – La FiPiLi nella mattina di domenica 16 marzo resta ancora chiusa al transito nel tratto tra gli svincoli di Lavoria e Vicarello, sul versante livornese, a causa dell’allagamento causato dal maltempo il 13 marzo. L'allagamento è stato causato dalla saturazione del reticolo idraulico (fossi e canali di campagna), inoltre quel tratto non è distante dal canale scolmatore che ha ricevuto le acque dell'Arno.

Le auto sotto l'acqua sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Vicarello e Lavoria (foto Dannati della FiPiLi)

La Città metropolitana di Firenze ha pubblicato un aggiornamento sulle previsioni di riapertura: l'allagamento al km 68, in corrispondenza del cavalcavia ferroviario tra le uscite A12 Collesalvetti e Vicarello, si sta lentamente abbassando con l'aiuto delle idrovore. Il livello del canale scolmatore dell'Arno si è abbassato, permettendo così di ricevere acqua dalle idrovore. "Si prevede di liberare la FiPiLi in serata", comunica la Città Metropolitana. Inoltre, "l'allagamento al km 66, in corrispondenza del fiume Isola, tra le uscite di Vicarello e Lavoria, si sta anch'esso abbassando, ma più lentamente perché qui occorre solo attendere che defluisca l'acqua presente nei campi".