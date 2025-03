Crolla la strada e camion finisce nella voragine, autista illeso

Dicomano, 16 marzo 2025 – Un miracolo. Perché il conducente ne è uscito illeso. Siamo a Dicomano, in una stradina che collega alcune frazioni martoriate dal maltempo. Pietro Macheda, 50 anni, si trovava sul suo camion per andare a caricare mobili e oggetti alluvionati e da buttare via. Stava percorrendo la strada quando all’improvviso il terreno è sprofondato per una frana. E lui, insieme al mezzo pesante, sono finiti nella voragine. A raccontarlo è lui stesso a Fanpage.

Il 50enne, racconta a Fanpage, era andato a controllare una strada a Dicomano insieme a Gianni Topalli, titolare della Top Costruzioni, che in questi giorni sta lavorando incessantemente tra le località di Contea e Dicomano, gravemente colpite dal maltempo.

Per fortuna l’autista è uscito illeso. Una grande paura ma niente di più. E aggiunge, sempre a Fanpage: “Qui c’è gente che ha molto più bisogno di noi, non possiamo fermarci”.