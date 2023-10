Grandine e raffiche di vento fino a 150 km/h: il maltempo non dà tregua. Fiumi sorvegliati speciali

Firenze, 27 ottobre 2023 – Un risveglio all’insegna del maltempo per la Toscana, soprattutto nella parte nord occidentale della regione. Come annunciato i forti temporali e le mareggiate hanno interessato la Versilia e la Lunigiana fino alla Spezia dove stanotte i venti di burrasca hanno soffiato fino a 150 Km/h sia sul golfo spezzino che in Val di Vara.

Le precipitazioni in Toscana, secondo quanto riportato dal presidente della Regione Eugenio Giani grazie al monitoraggio della Protezione civile, hanno interessato in particolare le zone di Lucca, Pistoia, Massa Carrara, Arezzo, Amiata e Firenze dove si segnalano anche grandinate. A Livorno caos viabilità sul viale Italia a causa della tempesta che si è abbattuta sulla Terrazza Mascagni.

Sotto monitoraggio il livello dei fiumi al momento senza criticità, permangono sopra la prima soglia i livelli sul Bagnone e sul Magra. Sul Serchio la piena potrà arrivare nelle stazioni di Lucca a circa 800 mc/secondo. Nel bacino del Magra rimane ancora in transito la piena di stanotte.

Massima attenzione anche al vento forte, all'Argentario raffiche oltre 100km/h, 76km/h a Forte dei Marmi, 139 km/h foce a giovo (Lucca), 127 Monte Romecchio (Barga), 110 (Croce Arcana - Abetone Cutigliano).

Gli interventi a Lucca e provincia

Notte gli interventi a causa del maltempo che ormai da 3 giorni sta interessando il territorio lucchese. Molte le frane, gli allagamenti delle abitazioni e gli alberi abbattuti dal vento e dalle forti piogge, molti dei quali cadono sulle strade o sui cavi elettrici/telefonici, causando disagi alla popolazione.

Per far fronte a questa microcalamità, che vede ancora interventi in coda, il comando di Lucca ha previsto il richiamo di personale fuori servizio e il supporto di moduli operativi provenienti dalle provincie limitrofe.

"In un solo giorno nelle zone della Lunigiana, Alta Garfagnana e dell'Appennino sono caduti fino a 200 mm di pioggia, quello che piove in media in un mese”. Lo ha scritto sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Queste intese precipitazioni hanno comportato alcune frane localizzate e cadute di alberi sui tratti montani dove sono in corso interventi per il ripristino, in particolare a Comano (Sp25), Villafranca (Sp26) e Bagnone (Sp25). La situazione meteo è in miglioramento”.