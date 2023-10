Maltempo in Toscana, nuova allerta arancione per temporali forti. Ecco dove e quando

Firenze, 26 ottobre 2023 – Non si placa il maltempo in Toscana. Dopo le piogge e i nubifragi delle ultime ore la sala operativa della Protezione civile della Toscana ha prolungato anche per la giornata di domani, venerdì 27 ottobre, l’allerta per rischio idraulico, idrogeologico, temporali forti, vento e mareggiate. Tra le 20 di oggi, giovedì 26 ottobre, e le ore 8 di domani rischio idrogeologico di ‘codice arancio’ in Versilia, Lunigiana, Garfagnana e lungo tutta la valle del Serchio.

Sono previste per questa sera piogge sulle zone di nord-ovest, che andranno ad intensificarsi e localmente potranno assumere carattere di forte rovescio o temporale. Durante la notte le precipitazioni più intense si sposteranno dalle zone di nord-ovest a quelle interne. La mattina di venerdì 27 ottobre porterà una progressiva attenuazione dei fenomeni a partire dalle zone settentrionali.

In serata saranno possibili rovesci o isolati temporali, localmente anche molto forti, sulle zone nord-occidentali e sulla costa. Per quanto riguarda il vento, soffierà un forte Libeccio sulla costa e sull'Appennino. Il vento andrà a rafforzarsi durante la notte. Oggi mare molto mosso, domani agitato a nord dell’Elba, molto mosso a sud.

