Arezzo, 2 maggio 2025 – “Esce il libro di Lucrezia Lombardo, a cura del poeta Davide Rondoni”

<<Della ricca creazione filosofica e letteraria di Lucrezia Lombardo, pensatrice libera e coraggiosa, queste poesie sono schegge visionarie, mormorii camminando e, forse, azzardo, il diario profondo di tutta la sua opera culturale>>, scrive così il poeta Davide Rondoni -una delle voci più importanti e note nel panorama culturale italiano, nonché curatore della collana “I passerotti” per Capire edizioni- a proposito della nuova silloge poetica di Lucrezia Lombardo, “Gli amici eletti”.

Racconta l’autrice che il libro, curato proprio da Davide Rondoni, nasce dall’incontro con il noto poeta e con i suoi versi: Rondoni è difatti uno dei nostri principali intellettuali, in quanto è tra i fondatori del Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna, nonché autore di libri di poesia e prosa per Mondadori, Rizzoli ed altri marchi e opinionista per i maggiori quotidiani, tra cui il supplemento domenicale de Il Sole 24 Ore e Avvenire.

I componimenti della raccolta hanno richiesto all’autrice -che ha già alle spalle più di venti pubblicazioni e ha ricevuto importanti premi letterari- circa un anno di duro lavoro, tra revisioni e perfezionamenti. “Gli amici eletti” (Capire edizioni) percorre dunque, attraverso immagini visionarie, la complessità del nostro tempo, raccontando con coraggio anche gli aspetti più paradossali di un’esistenza che include pure le cadute e i fallimenti. Non mancano tuttavia ampi respiri che tessono immagini gioiose e di un’armonia agognata, che si rivolge al creato e alla sua bellezza, per trovare una via di consolazione privilegiata.

Difatti, scrive ancora Rondoni, <<la poetessa ha la forza di fermare gesti in modo memorabile, di viaggiare in una interrogazione anche dura, ma senza scetticismo, sulla vita e sul mondo>>, dando quindi forma a una raccolta toccante, in cui la ricerca del vero e del senso si sostituiscono alla vita caotica e di superficie dei nostri giorni, nella quale i rapporti umani sono sostituiti dalle cose e da relazioni fondate sull’apparire, sull’ambizione e la competizione. L’autrice crea, così, una dimensione unica, in cui c’è ancora spazio per la speranza, per la bellezza e per il coraggio, quasi come se, attraverso la poesia, le macerie del presente potessero rinascere. Del resto è vero che, solo quando apprenderemo nuovamente a guardare la vita con poesia, essa ci stupirà e ci riempirà di gioia.