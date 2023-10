Nubifragio a Lucca, strade allagate e disagi. Il Comune attiva il centro operativo

Lucca, 25 ottobre 2023 – Strade che sembrano fiumi in piena, automobilisti costretti a procedere a passo d’uomo e forti disagi in tutta la città. L’acquazzone che si è abbattuto su Lucca nel tardo pomeriggio e in serata ha creato diversi problemi, tant’è che il Comune ha dovuto attivare il centro operativo per le segnalazioni.

Numerosi cittadini hanno pubblicato foto e video sui gruppi social cittadini, mostrando le immagini degli allagamenti. “Le forti e a tratti intensissime precipitazioni che hanno interessato tutto il territorio comunale hanno provocato nel pomeriggio una congestione del reticolo idraulico minore causando allagamenti. Il Centro operativo della protezione civile – si legge in un post del Comune di Lucca – è stato attivo per gestire le criticità in contatto con il sindaco Mario Pardini e l’assessore alla protezione civile Fabio Barsanti”.

Allagamenti, riporta ancora il Comune, sono stati registrati un po’ ovunque ma le situazioni più rilevanti si sono verificate a Sant’Anna e San Vito. I volontari hanno distribuito circa 1000 sacchi di sabbia ai cittadini e in alcuni casi sono state utilizzate motopompe. La via provinciale di Sant’Alessio è restata chiusa per allagamenti verificatisi anche sulla provinciale del Morianese; alcuni smottamenti nelle aree collinari.

Allagati anche gli spalti delle Mura nella zona di Campo Balilla. Il miglioramento meteo serale ha permesso la risoluzione delle criticità.