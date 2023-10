Maltempo in Toscana, preoccupa il livello dei fiumi: “Monitoraggio in corso”

Firenze, 25 ottobre 2023 – A preoccupare è il livello dei fiumi in alcune zone della Toscana, quelle dove per tutta la giornata di oggi, mercoledì 25 ottobre, è piovuto con una certa insistenza. Lo dice il presidente della Regione Eugenio Giani con una nota su Telegram. I fenomeni maggiori si sono registrati in lucchesia, dove alcuni corsi d’acqua sono sotto osservazione. E proprio a Lucca si sono verificate intense precipitazioni, con strade allagate e qualche disagio.

"Stiamo monitorando il livello dei fiumi a seguito delle persistenti perturbazioni. Il livello dell'Ozzeri a Ripafratta è ancora in salita ed ha appena raggiunto la seconda soglia di riferimento. Allo stesso modo il livello a Pontetetto ha superato la seconda soglia. Il livello a Ponte Guido sul Contesora è ritornato al di sotto della prima soglia di riferimento”.

Aggiunge Giani. “Le piogge abbondanti registrate anche sulle zone collinari della provincia di Lucca e Pistoia, sebbene in attenuazione, potrebbero ancora nelle prossime ore dare origine a fenomeni di dissesto geomorfologico localizzati”.

In Versilia, invece, la strada provinciale di Arni è ancora chiusa: dopo la verifica degli ingegneri della Provincia di Lucca è emerso il rischio di caduta di altri grandi massi. Lo rende noto il sindaco di Stazzema Maurizio Verona facendo il punto, in un video, sulla situazione della viabilità in alta Versilia in seguito al maltempo di ieri e oggi.

Il primo cittadino segnala che la strada provinciale di Stazzema è percorribile già da stamani, e quella comunale di Terrinca, in località La Costa, è stata liberata dopo la caduta di una pianta. Intanto continua a piovere su tutta la Versilia e si sono registrati nuovi allagamenti in diverse strade a Viareggio ed in altre località versiliesi.