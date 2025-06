Arezzo, 24 giugno 2024 – Fanfani, prorogata la mostra ‘Inferno’ a Lucignano

Oggi il Prefetto e il Questore di Arezzo in visita alla mostra di Giuseppe Fanfani ospitata per un altro mese nella Sala Don Enrico Marini

Questo pomeriggio il Prefetto di Arezzo, S.E. Clemente Di Nuzzo, e il Questore di Arezzo, dott.ssa Maria Luisa Di Lorenzo, accompagnati dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cortona, Magg. Antonio De Santis, hanno fatto visita alla mostra "Inferno" dell’artista Giuseppe Fanfani, ospitata nella sala Don Enrico Marini di Lucignano.

L’iniziativa è nata su invito del Sindaco di Lucignano, Roberta Casini e dello stesso Fanfani, curatore della mostra, che raccoglie 18 tavole ispirate all’Inferno di Dante Alighieri, parte di una più ampia collezione dedicata al Sommo Poeta.

Durante la visita, il Prefetto e il Questore hanno espresso grande apprezzamento e ammirazione per le opere esposte, sottolineandone il valore artistico e culturale, nonché la capacità di rendere attuale e visivamente potente il messaggio dantesco.

In occasione della visita, l’Assessore alla Cultura e al Turismo, Stefano Cresti, ha annunciato la proroga della mostra per un altro mese, alla luce del notevole successo di pubblico riscosso nelle prime settimane di apertura.

La mostra "Inferno" continua così a rappresentare un importante punto di riferimento culturale per Lucignano, attirando visitatori da tutta la provincia e non solo.

Giuseppe Fanfani, avvocato, già sindaco di Arezzo, deputato, componente laico del Consiglio superiore della magistratura e oggi Garante per i diritti dei detenuti della Regione Toscana, ha fatto della pittura la sua “prima, autentica passione”. Una passione che lo accompagna fin dagli anni della gioventù e che affonda le radici negli anni Sessanta, quando iniziò a dipingere a Perugia.

La mostra Inferno, ispirata alla ‘Divina Commedia’ dantesca, è nata nel 2016 e da allora ha attraversato l’Italia con tappe in sedi prestigiose: Arezzo, Firenze, Città della Pieve, Sansepolcro, Napoli e, prossimamente, anche Roma e San Marino. A Lucignano è proposta in una versione esaustiva e curata, con 18 delle 47 tele complessive selezionate per l’occasione.