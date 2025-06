Anghiari, la Benedizione del Palio della Vittoria

Arezzo, 23 giugno 2025 – Quello che è appena andato in archivio è stato un fine settimana intenso per Anghiari, in vista del Palio della Vittoria 2025. Ad aprire la serie di iniziative della XXI edizione dell’era moderna è stata la conferenza di presentazione della manifestazione che ogni 29 giugno celebra la Battaglia di Anghiari, combattuta nel 1440, scontro decisivo nel ridefinire i confini della Toscana divenuto celebre anche grazie alla misteriosa opera di Leonardo Da Vinci. L’incontro si è svolto ai giardini di Campo alla Fiera, con splendida veduta su Anghiari e sul luogo della battaglia.

Alla conferenza stampa hanno preso parte, tra gli altri, il presidente dell’Associazione Palio della Vittoria Valter Capacci, il sindaco di Anghiari e presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, le assessore del Comune ospitante Ilaria Lorenzini e Alberica Barbolani da Montauto, il direttore generale della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo Fabio Pecorari. All’incontro hanno presenziato anche i rappresentanti del corteo storico di Anghiari e Giancarlo Ghignoni, artista anghiarese che quest’anno ha realizzato il meraviglioso Palio.

Nell’occasione è stato illustrato il programma della manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Palio della Vittoria con il patrocinio del Comune di Anghiari e il fondamentale sostegno di sponsor che con il loro contributo ne permettono la realizzazione. Queste le iniziative di sabato 28 e domenica 29 giugno.

Sabato 28 giugno

Ore 17:30 Sala del Cassero di Anghiari l’incontro sul tema “Anghiari 1440: l’onore delle armi – Cavalieri, Armi ed Armature nelle Guerre di Italia” a cura dello storico e divulgatore Roberto Cinquegrana

Ore 21:00 Piazza Mameli a ingresso gratuito “Il Baldaccio d’Anghiari – storia e leggenda di un capitano di ventura” a cura della Compagnia dei Ricomposti.

Domenica 29 giugno

Ore 18:30 rievocazione storica e sfilata in Piazza Baldaccio dei Sindaci, dei Cortei Storici dei comuni partecipanti e degli atleti

al calar del sole IL PALIO, la corsa in salita (lunghezza di 1440 metri dalla Cappella della Vittoria situata nella pianura che unisce Anghiari e Sansepolcro fino a Piazza Baldaccio) che premierà non il singolo atleta, ma il Comune da lui rappresentato

Ore 21:30 lungo le antiche mura la “Cena della Vittoria” aperta a tutti con prenotazione allo 0575788009.

La corsa sarà il momento clou della manifestazione. Una battaglia sportiva in cui i valorosi atleti potranno proteggere il proprio capitano e/o sfavorire gli avversari attraverso spinte, trattenute e placcaggi, così come consentito dal regolamento. Una corsa “unica nel suo genere”, la corsa più “pazza del mondo”, come è stata ribattezzata. Presenti anche nel 2025 i paesi e le città che da tanti anni animano l’evento, comprese oltre a quelle del territorio, anche Firenze, Arezzo e Gubbio. Ogni comune potrà schierare al via un massimo di 5 atleti, per un numero complessivo che farà presumibilmente segnare il nuovo record. Anghiari guida l’albo d’oro con 4 vittorie, nel 2024 a conquistare il successo fu Gubbio grazie alla sensazionale rimonta finale di Antonio Rossi. In Piazza Baldaccio così come è accaduto negli anni precedenti, per agevolare il pubblico presente, saranno allestiti tribuna e maxischermo.

Tra le tante iniziative previste figura ancora una volta la borsa di studio “Racconto il mio Palio” rivolta ai giovani e promosso in collaborazione con Banca di Anghiari e Stia e Istituto Comprensivo di Anghiari. I 31 meravigliosi disegni sono già esposti a Palazzo Pretorio e lo saranno fino al 30 giugno, la cerimonia di premiazione avverrà domenica 29 giugno durante la rievocazione storica.

Nel fine settimana si sono svolte altre iniziative precedenti la manifestazione: la sfilata del corteo nel centro del paese con Benedizione del Palio nella Chiesa della Croce e la consegna, come da storica tradizione, del panno e del cero alla giovane anghiarese che compie 18 anni in prossimità del 29 giugno, quest’anno Matilde Panichi.

A seguire si è svolta anche la “provaccia” sulle rampe della Ruga di San Martino e l’estrazione dell’ordine con cui i Comuni saranno chiamati ad effettuare la punzonatura nel giorno del Palio per decidere le griglie di partenza (riportato nella pagina Fb del Palio della Vittoria).