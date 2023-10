Liguria, allerta meteo arancione per il Levante

La Spezia, 26 ottobre 2023 – Scatta una nuova allerta meteo per temporali in Liguria, a 48 ore dal termine dell'ultima. L'ha diramata Arpal per il centro levante della regione. L'allerta è gialla dalle 18 di giovedì, per poi diventare arancione - massimo livello di allerta per temporali - dalle 21, fino alle 10 di venerdì.

Seguirà di nuovo una nuova allerta gialla sino alle 15 di venerdì. Date le piogge previste, la saturazione del territorio e i livelli idrometrici ancora superiori all'ordinario, in particolare sui maggiori corsi d'acqua del Levante - ovvero Entella, Vara, Magra - sono attese nuove rilevanti risposte dei bacini idrografici, in particolare sul levante. "In corrispondenza degli scrosci più intensi, potranno aversi risposte repentine del reticolo idrografico minore e in particolare nelle zone urbanizzate" spiega Arpal.

Il passaggio della perturbazione sarà associato a un deciso rinforzo dei venti da sud, con raffiche di burrasca o di burrasca forte. Ciò porterà un marcato e rapido aumento del moto ondoso con mareggiate anche intense nel corso dell'evento.