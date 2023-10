La Nazione lancia il suo canale WhatsApp: ecco come iscriversi e ricevere le notizie gratuitamente

Per accedere al canale WhatsApp della Nazione dal vostro telefonino basta cliccare qui e successivamente su "Iscriviti". Dopo esservi iscritti al canale, assicuratevi di cliccare l'icona della campanella nella parte superiore dello schermo per ricevere le notifiche, ogni volta che un nuovo contenuto verrà pubblicato sul canale.

Se non riuscite a visualizzare i canali WhatsApp sul vostro telefonino, aggiornate l’app tramite lo store del vostro dispositivo, chiudete WhatsApp e poi riapritelo.

Dove trovare i canali

I canali di Whatsapp sono visualizzati nella scheda Aggiornamenti dell’applicazione. Se usate iPhone, potete trovarli accanto a "Chat", "Chiamate" e "Community" nella parte inferiore dello schermo, mentre sui dispositivi Android i canali sono posizionati al centro nella parte superiore dello schermo, all’interno della sezione "Aggiornamenti".

Come funzionano esattamente i canali di Whatsapp

A differenza dei normali “messaggini” che tutti noi siamo abituati ad usare su Whatsapp, i Canali sono uno strumento di trasmissione definito “broadcasting”, cioè unidirezionale. La redazione della Nazione pubblicherà gli aggiornamenti in diversi momenti della giornata che arriveranno solo ed esclusivamente a coloro che hanno scelto di ricevere i messaggi, siano essi testo, foto, video, o infografiche.

Tutto nel rispetto della privacy

Per rispettare la privacy, il numero di telefono e la foto del profilo dell'amministratore del canale non verranno condivisi con le persone che ricevono gli aggiornamenti. Allo stesso modo, seguire un canale non rivelerà il vostro numero di telefono all'amministratore o ad altri follower. I messaggi del canale WhatsApp verranno archiviati solo per 30 giorni prima di essere eliminati.

Non perderti le notizie della tua città, iscriviti subito al canale Whatsapp della Nazione – Firenze!