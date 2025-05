FiPiLi, attimi di terrore: camion perde carico di mattoni, auto forate e danneggiate

Ponsacco (Pisa), 2 maggio 2025 – Grande paura per gli automobilisti che questa mattina, 2 maggio, intorno alle 11, si sono trovati a percorrere la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, meglio conosciuta come Fi-Pi-Li in direzione mare.

Un camion ha perso parte del carico, trasportava mattoni, provocando forature e danni a diverse auto. Il tir, quando ha perso il materiale, stava transitando nelle vicinanze dello svincolo di Ponsacco.

Sarebbero cinque le auto danneggiate, moli veicoli hanno forato i pneumatici. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Stradale e i tecnici addetti alla manutenzione della viabilità, che hanno rimosso il carico e messa in sicurezza della strada.