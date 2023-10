Pioggia e vento, alberi caduti. Disagi nel Pistoiese. A Stazzema una pianta si abbatte su un tetto. A Livorno chiuso viale Italia

Firenze, 27 ottobre 2023 – Il maltempo di queste ore con pioggia e vento sulla Toscana ha causato diverse cadute di alberi e piante in varie zone della regione.

Stazzema, pianta crolla su un tetto: tutti illesi

Tutti illesi nel comune di Stazzema (Lucca), in via di Arni, per il crollo di una pianta di alto fusto su un'abitazione a causa del maltempo che da giorni batte la Toscana Nord Ovest. Una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in via di Arni, a seguito della caduta di una pianta ad alto fusto che è finita sul tetto della casa. Nessuna persona ha avuto conseguenze fisiche. L'abitazione ha subito danni al solaio. Difficile la rimozione della pianta, con fronde molto ampie e rami di spessore, tanto che è stato necessario far intervenire un autogru e una piattaforma aerea per metterla in sicurezza.

Pistoia, forti disagi

Il comando dei vigili del fuoco di Pistoia è ancora impegnato da mercoledì in numerosi interventi conseguenti al maltempo dei giorni scorsi. Il vento e le forti piogge hanno creato problemi per la caduta di piante che hanno ostruito la viabilità e colpito linee elettriche e telefoniche. Eseguiti finora oltre 90 interventi di vario tipo.

Livorno, pianta ko in viale Italia

Il lungomare di Livorno, il famoso viale Italia, è stato flagellato da vento pioggia, tanto che una pianta è crollata ostruendo parte della sede stradale. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. Viale Italia è stato chiuso.