Al via gli incontri pubblici sulla riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti

Arezzo, 5 maggio 2025 – Al via gli incontri pubblici sulla riorganizzazione del servizio di raccolta rifiut i.

L'Amministrazione Comunale di Sansepolcro, in collaborazione con Sei Toscana, ha organizzato una serie di incontri pubblici per illustrare alla cittadinanza le novità relative alla riorganizzazione del servizio di raccolta domiciliare (porta a porta), in partenza da giugno che interessano il CENTRO STORICO (abitazioni su strade comprese all'interno della cinta muraria storica) e l'ANELLO LIMITROFO (abitazioni con ingresso su Via Signorelli, Via Guglielmo Marconi tratto sotto la nazionale, Piazza Martiri delle Foibe, Piazza Falcone e Borsellino, Viale Vittorio Veneto, Piazza Cesare Battisti, Viale Volta, Viale Pacinotti e Viale Barsanti).

Gli incontri si svolgeranno presso la Sala del Consiglio Comunale di Palazzo delle Laudi, in Via Giacomo Matteotti n. 1, nelle seguenti date:

Mercoledì 7 maggio: ore 18.00 e ore 21.00

Mercoledì 14 maggio: ore 18.00 e ore 21.00

Tutti i cittadini interessati sono invitati a partecipare per conoscere da vicino gli obiettivi del progetto, le modalità organizzative e per porre domande direttamente agli operatori e ai referenti del servizio.

Si tratta di un passaggio importante nel percorso verso una gestione più efficiente, sostenibile e condivisa dei rifiuti urbani.