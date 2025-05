Arezzo, 5 maggio 2025 – La Farmacia Comunale n.7 “San Leo” ha adottato l'orario continuato. La novità, introdotta da lunedì 5 maggio, prevede un'apertura dalle 8.00 alle 20.00, andando così a offrire un servizio senza interruzioni dal lunedì al sabato per rispondere ai bisogni di salute, prevenzione e benessere nella frazione alle porte della città di Arezzo. Questo nuovo investimento testimonia la volontà e l'impegno nello sviluppo costante delle attività, nell'agevolare la fruizione dei cittadini e nel rafforzare la presenza delle Farmacie Comunali di Arezzo come presidio di prossimità, ascolto e supporto per la comunità locale.

La farmacia di San Leo, inaugurata nel 1984, è da sempre un punto di riferimento per la frazione aretina e per le frazioni circostanti che possono quotidianamente fare affidamento sull'esperienza e sulle competenze di un affidabile gruppo di professionisti coordinato dal dottor Simone Frosini. La tradizionale dispensazione dei medicinali è oggi affiancata da una rete di servizi sociosanitari che spaziano tra Cup, misurazione della pressione, noleggio di bilancia pesa-neonati e test periodici dell'udito, oltre a ospitare strumentazioni per Elettrocardiogramma, Densitometria Ossea Computerizzata, Holter Cardiaco e Holter Pressorio. L'attivazione dell'orario continuato consentirà ora di godere di queste prestazioni ininterrottamente dalla mattina alla sera, offrendo così risposte ancora più tempestive, efficienti e flessibili in relazione alle esigenze degli utenti.