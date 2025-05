Maltempo, avviso di criticità regionale

Arezzo, 4 maggio 2025 – Il Centro Funzionale della Regione Toscana ha emesso un AVVISO DI CRITICITÀ REGIONALE valido dalle ore 08.00 di Lunedì, 05 Maggio 2025 alle ore 23.59 di Lunedì, 05 Maggio 2025.

FENOMENI PREVISTI

vasta saccatura in avvicinamento da nord, in movimento verso sud-ovest ed il Mediterraneo occidentale. Conseguente flusso umido meridionale nei bassi strati e generale aumento dell'instabilità sulla Toscana dalla tarda serata di oggi, domenica.

PIOGGIA: nel pomeriggio di oggi, domenica, precipitazioni isolate-sparse in prevalenza di debole o al più moderata intensità. Dalla sera, più probabilmente tarda serata di domenica, aumento dell'instabilità su tutta la regione con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, più frequenti sulle zone interne centro-settentrionali. I temporali, anche di forte intensità, potranno risultare localmente stazionari, più probabilmente tra le province di Firenze, Siena e Arezzo. Tra la sera di oggi, domenica, e domani, lunedì, cumulati medi intorno a 50-70 mm sul nord-ovest, 30-40 mm sul resto delle zone centro-settentrionali, 10-20 mm su quelle meridionali. Cumulati massimi fino a 100-150 mm o localmente superiori sul nord-ovest (più probabili sui rilievi) e localmente tra le province di Firenze, Siena e Arezzo. Sul resto delle zone centro-settentrionali cumulati massimi fino a 40-60 mm o localmente superiori sull'area B; cumulati massimi inferiori sulla costa grossetana e sull'Arcipelago. Nei temporali, intensità oraria fino a 30-50 mm/h.

TEMPORALI: dalla sera di oggi, domenica, e per tutta la giornata di domani, lunedì, possibili temporali, localmente di forte intensità, più probabili sulle zone interne centro-settentrionali. Possibili forti colpi di vento e grandinate.

VENTO: oggi, domenica, e domani, lunedì, possibili raffiche di Libeccio fino a 50-70 km/h sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino.

Criticità Arancione: In uno scenario caratterizzato da incertezza previsionale, sono previsti fenomeni pericolosi per l'incolumità delle persone, in grado di causare disagi anche prolungati e danni consistenti su aree anche estese. Saranno possibili gli effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore, che potrebbero verificarsi in maniera repentina ed improvvisa. A causa delle violente raffiche di vento, saranno possibili ulteriori effetti tra cui ad esempio, rottura di rami e/o caduta di alberi, caduta di tegole, danni alle strutture provvisorie e/o agli edifici, abbattimento di pali, segnaletica e impalcature, trasporto di materiale, disagi e/o interruzione della viabilità e danneggiamenti alle reti di distribuzione di servizi (tra cui telefonia ed elettricità) con conseguenti interruzioni. Nel caso in cui si verifichino grandinate saranno inoltre possibili danni alle colture agricole, alle coperture degli edifici e agli automezzi. Infine a causa delle fulminazioni saranno possibili danneggiamenti agli edifici, alberi e alle reti di distribuzione di servizi (tra cui telefonia ed elettricità) e eventualmente l'innesco di incendi in aree boschive.

Si pregano i cittadini di prestare massima attenzione in caso di peggioramento delle precipitazioni. Per info e aggiornamento www.cfr.toscana.it