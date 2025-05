Lo “scrigno” di vicolo dei Galli da vivere nel secondo e terzo weekend di maggio

Arezzo, 5 maggio 2025 – E tu, sei del team Aperitivo o del team Cena? In Vicolo dei Galli, tesoro nascosto nel dedalo di viuzze che costituiscono lo scheletro del centro storico di Castiglion Fiorentino, si è deciso di deporre le armi e di invitare le due fazioni a festeggiare la pace con un buon calice di… bianchetta trevigiana. Così, nel secondo e terzo weekend di maggio, all’interno del cartellone di Maggio Castiglionese, Porta Romana ripropone Il Vicolo di…vino, rassegna enogastronomica dedicata ai sapori della tradizione local e a vini provenienti da realtà poco esplorate dalla grande distribuzione, in un’edizione che dà la possibilità di vivere la dolce atmosfera primaverile del tramonto sul Castello di Montecchio e sulla Val di Chio nel modo che più si preferisce: puoi assaggiare una delle sei etichette in carta; puoi degustare taglieri con bruschette, salumi e formaggi; oppure puoi fermarti per una delle due cene evento (in programma solo di sabato), su prenotazione e a numero chiuso.

Le cene a tema indagano entrambe l’autenticità di un certo tipo di cucina rustica, verace, seppure localizzate in territori nettamente distanti: il 10 chef Sebastiano Deledda (a qualcuno il nome dirà qualcosa: è un ex fantino del Palio di Siena!) prepara un menù tipico sardo; il 17 invece l’instancabile staff cucina di Porta Romana è all’opera per Agreste (giunta alla quarta edizione) che invece omaggia i piatti della civiltà contadina aretina. In ambito enologico, continua la piacevole collaborazione con l’associazione Barolo vs Brunello – organizzatrice del Valdichiana Wine Festival - che il 10 presenta le “insospettabili bolle” della Tenuta Vandelli (a suon di Lambrusco e Spergola) e il 18 cura una masterclass dedicata agli appassionati e a chiunque voglia approcciarsi ad una degustazione guidata e caratterizzata da accompagnamento musicale dal vivo (con la partecipazione de Il Drugo).

Il Vicolo sarà preceduto dai festeggiamenti per il Patrono di Castiglion Fiorentino San Michele Arcangelo, previsti per giovedì 8 maggio, e che da tradizione ormai radicata si tengono appunto nella zona di Porta Romana. Dopo la processione per le vie del centro e la Santa Messa nella Collegiata di San Giuliano, il cerimoniale laico si sposta in piazza del Collegio e prevede una serata di street food (hamburger, friggitoria, panineria e sagra del dolce) e musica con il djset di Deestephenjay. Alle 20.30, sarà di scena anche l’esibizione dei gruppi dei tre rioni. Chiuderanno la giornata, al solito, i fuochi d’artificio “for de Porta”.