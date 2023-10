Forte maltempo tra La Spezia e Massa Carrara. Scuole chiuse: ecco dove. Salgono i fiumi

Massa Carrara, 27 ottobre 2023 – Scuole chiuse nei comuni della Lunigiana per la giornata di venerdì 27 ottobre, a causa dell’allerta meteo arancione. Decisione diversa dei comuni della costa: Massa, Carrara e Montignoso lasciano le scuole aperte. Chiusi però i parchi pubblici e i passaggi sul Ricortola.

In provincia di La Spezia chiuse le scuole in questi comuni: Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Brugnato, Borghetto, Calice, Carro, Follo, Luni, Pignone, Riccò, Rocchetta, Sarzana, Sesta Godano, Varese, Vernazza, Vezzano e Zignago.

Per quanto riguarda gli istituti superiori dello Spezzino, chiusure solo a Varese Ligure e Sarzana.

Per la pioggia, giovedì sera erano cadute quote piuttosto importanti di acqua: in tre ore quasi 100 mm (cioè cento litri per metro quadro di terreno) a Comano, 86 mm a Bagnone, 71 a Villafranca e Licciana Nardi.

Poco prima dell’una di notte il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha scritto sui social: “Sono in atto precipitazioni sulle zone nord-ovest della Toscana di intensità moderata-forte, anche nelle prossime ore. Previsto innalzamento generale dei livelli dei fiumi in queste zone, il Bagnone e il Taverone hanno già raggiunto il secondo livello di guardia in poco tempo. Aumenti significativi lungo il Magra. Prestiamo attenzione”.

Sotto osservazione i livelli di fiumi e torrenti, saliti vertiginosamente: il Bagnone è cresciuto da mezzo metro a 3 metri in tre ore (dalle 20 alle 23), il Taverone a Licciana Nardi da poco più di mezzo metro a 3,30 metri, tutti e due i corsi d’acqua hanno raggiunto il secondo livello di guardia in poco tempo. Il Magra ad Aulla sfiora i due metri.